Під час найдовшої тривоги на Волині у Луцьку в укритті перинатального центру народилася дівчинка

Під час найдовшої від початку повномасштабної війни повітряної тривоги на Волині, в ніч із 8 на 9 лютого, в укритті обласного перинатального центру народилася дівчинка.Про це повідомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.із села Діброва Луцького району народила свою п’яту дитину. Породілля розповіла, що приїхала до перинатального центру о 2 годині ночі, а о 2.44 оголосили повітряну тривогу.«Звісно, коли, народжуючи дитину, чуєш вибухи — це трішки страшно. Але поруч зі мною був чоловік та постійно медичний персонал, що додавало впевненості. Пологова зала облаштована, укомплектована, тож почувалася я комфортно. Оскільки народжувала не вперше, можу впевнено сказати, що і в укритті все забезпечено на належному рівні», - розповіла Алла.Пологи прийняли лікарка акушерка-гінекологинята акушерка. О 5 годині 01 хв. народилася дівчинка вагою 3010 г та зростом 50 см. Батьки планують назвати її, адже донечка — їхній подарунок у такий непростий час.7 годин впродовж повітряної тривоги провели в укритті дитячої обласної лікарні 11-річнийіз мамою. Хлопчик лікується у відділення педіатрії.«Одразу після оголошення небезпеки нас розбудили медсестри. Ми швиденько одягнулися і спустилися в укриття», — розповіла пані Олеся.«Трішки страшно було, але знали, що укриття надійне. Кімнати затишні і зручні, ліжок достатньо, медперсонал був разом із дітьми».«Одразу після оголошення тривоги нам сказали, що всі обов’язково мають піти в укриття. Були там довго, я відпочивав і грав в ігри на телефоні», — поділився враженнями про непросту ніч пацієнт відділення педіатрії, 13-річний«Безпека — один із найважливіших пріоритетів для нашого медичного об’єднання», — наголошує генеральна директорка«Усі пацієнти обов’язково спускаються до укриття — як пацієнтки перинатального центру із немовлятами, так і діти, які лікуються в обласній дитячій лікарні. Незважаючи на те, що ремонт в укритті дитячої лікарні не завершено і є велика потреба у коштах для повноцінного завершення робіт, своїми силами ми створили умови для перебування наших маленьких пацієнтів і батьків, а також для належної роботи медиків".