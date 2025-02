Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон на Харківщині

Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США Стівена, який потрапив в полон в Ізюмі (Харківська область) у 2022 році.Про це виданню The New York Times розповіли українські військові, які перебували в полоні разом з Хаббардом, пише LB.ua За їх словами, літній американець пережив ті ж тортури, що й вони: його неодноразово били, нацькували собак, змушували стояти цілими днями. Колишні полонені кажуть, Хаббард помре, якщо його не звільнять.Зокрема, офіцер українського спецназу з позивним “Хакер” зустрівся з Стівеном Хаббардом у в'язниці міста Старий Оскол (Бєлгородська область). Після допиту, який за словами “Хакера” більше нагадував тортури, його відвели в камеру з Хаббардом, який дав йому води і помолився за нього.“Хакер” також розповів, що знову зустрів Хаббарда приблизно через місяць у в'язниці в місті Новозибков (Брянська область), де їх утримували в сусідніх камерах.За словами “Хакера”, у американця були проблеми з нирками, шлунком і прямою кишкою, він стікав кров'ю. Російські охоронці били його і змушували вчити російські слова, вірші російських поетів, російський гімн.“Солдати, охоронці та спецназ дивилися на нього як на заклятого ворога, — сказав “Хакер”. — Тому що Стівен — американець”.У 2023 році Хаббарда перевели до в'язниці в Пакіно (Володимирська область). Там він перебував у камері разом з, ще одним українським військовим, якого вдалося витягти з російського полону, та ще 13 полоненими.У Паніко полонених допитували, часто катували, застосовували удари струмом, побиття і опіки.“Вони били нас по щиколотках і примушували сідати на шпагат, розриваючи при цьому зв’язки, — сказав Ігор Шишко. — Багато чоловіків отримали травми, деякі назавжди. Умови були нелюдськими. Те ж трапилося й зі Стівеном, але йому було ще гірше, тому що він американець. Вони кричали: “Ми знаємо, що ти американець”. Ти тут помреш!”.Обід в колонії часто був окропом з кількома листками капусти, на вечерю полоненим давали змішані докупи об’їдки російських в'язнів.Після того, як росіяни виявили у полонених коросту, їх усіх роздягли і кинули в холодний підвал, де півтора місяці змушували ходити голими колами в одних тапках. Ігор Шишко розповів The New York Times, що лікар йому сказав: “Коростяний кліщ не може розмножуватися на морозі, він загине разом з вами”.Сестра Хаббарда Фокс також розповіла The New York Times, що бачила відео, ненадовго опубліковане на X, на якому було зафіксовано, як охоронці б’ють його тапком.Стівен Хаббард залишив США десятиліття тому, мешкав в Японії, потім на Кіпрі і, нарешті, в Україні, де оселився у місті Ізюм.У полон потрапив у квітні 2022 року в Ізюмі. Росіяни звинуватили його у найманстві. Його кілька разів змушували давати свідчення під запис, які згодом оприлюднювали державні російські пропагандисти.У жовтні 2024 року московський суд визнав його винним і засудив до шести років і 10 місяців колонії. Він є одним із 13 американців, яких утримує Росія.