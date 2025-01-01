Поблизу 26-ї школи у Луцьку розпочали нове будівництво: що там буде?

Днями, на земельній ділянці поблизу луцької школи № 26, що на вулиці Кравчука, розпочалися будівельні роботи.Журналістипоцікавилися, що саме там збираються зводити.У Департаменті містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міськради нам повідомили, що невдовзі на тому місці виросте новий офісний центр.Будівництво проводить ПП "Луцька будівельна компанія". За даними сайту youcontrol засновниками компанії у рівних частках єтаЗазначили, що земля підприємству була виділена ще у 2012 році. Лише зараз розпочалися роботи.