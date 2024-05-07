На Волині патрульні затримали п'яного водія з наркотиками
Сьогодні, 16:02
Нещодавно у місті Ковель патрульні зупинили автомобіль Chrysler за порушення ПДР.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з водієм інспектори помітили, що він помітно нервує, тому вирішили провести поверхневу перевірку.
У результаті в 47-річного чоловіка виявили зіп-пакет і паперовий згорток із кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною. Також у водія були явні ознаки наркотичного сп’яніння, однак він відмовився проходити огляд у медичному закладі.
Крім того, інспектори встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами.
Патрульні склали на водія адміністративні протоколи:
- за ст. 130 (керування в стані спʼяніння);
- за ч. 5 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.
Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час спілкування з водієм інспектори помітили, що він помітно нервує, тому вирішили провести поверхневу перевірку.
У результаті в 47-річного чоловіка виявили зіп-пакет і паперовий згорток із кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною. Також у водія були явні ознаки наркотичного сп’яніння, однак він відмовився проходити огляд у медичному закладі.
Крім того, інспектори встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами.
Патрульні склали на водія адміністративні протоколи:
- за ст. 130 (керування в стані спʼяніння);
- за ч. 5 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.
Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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