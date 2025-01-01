Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Лазарєвим





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"У вівторок, 11 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Лазарєва Сергія Анатолійовича (04.09.1979 року народження), який загинув 1 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Андріївка Донецької області", - йдеться в повідломленні.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 11 лютого відбудеться прощання з військовослужбовцем Сергієм Лазарєвим.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."У вівторок, 11 лютого, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця(04.09.1979 року народження), який загинув 1 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Андріївка Донецької області", - йдеться в повідломленні.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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