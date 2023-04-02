Пішов у засвіти професор волинського університету Олег Гадзевич

Пішов у засвіти професор волинського вишуПро це повідомили на сторінці Волинського національного університету імені Лесі Українки."Колектив факультету економіки та управління висловлює щирі співчуття родині Олега Івановича, зокрема, доцентові кафедри обліку і оподаткуваннящодо смерті батька.Людина великої душі та доброзичливого серця, чудовий батько, чоловік, дідусь, носій безмежної любові до фаху та переконання в особливості професіоналів обліку, аудиту й оподаткування. Із 1986 року працював у Волинському національному університеті імені Лесі Українки спочатку на посадах старшого викладача, доцента кафедри політичної економії і філософії, кафедри економіки та менеджменту на посаді завідувача.Упродовж 1998–2016 років був незмінним завідувачем кафедри обліку і аудиту. Автор понад 100 наукових праць, значної кількості посібників і монографій. Один із засновників факультету економіки та управління. Був, є і залишається душею облікової родини ВНУ імені Лесі Українки!Вічна пам'ять Вам, Олеже Івановичу…" - йдеться в повідомленні.