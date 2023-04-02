Пішов у засвіти професор волинського університету Олег Гадзевич
Сьогодні, 17:07
Пішов у засвіти професор волинського вишу Гадзевич Олег Іванович.
Про це повідомили на сторінці Волинського національного університету імені Лесі Українки.
"Колектив факультету економіки та управління висловлює щирі співчуття родині Олега Івановича, зокрема, доцентові кафедри обліку і оподаткування Матвійчук Іванні Олегівні щодо смерті батька.
Людина великої душі та доброзичливого серця, чудовий батько, чоловік, дідусь, носій безмежної любові до фаху та переконання в особливості професіоналів обліку, аудиту й оподаткування. Із 1986 року працював у Волинському національному університеті імені Лесі Українки спочатку на посадах старшого викладача, доцента кафедри політичної економії і філософії, кафедри економіки та менеджменту на посаді завідувача.
Упродовж 1998–2016 років був незмінним завідувачем кафедри обліку і аудиту. Автор понад 100 наукових праць, значної кількості посібників і монографій. Один із засновників факультету економіки та управління. Був, є і залишається душею облікової родини ВНУ імені Лесі Українки!
Вічна пам'ять Вам, Олеже Івановичу…" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Волинського національного університету імені Лесі Українки.
"Колектив факультету економіки та управління висловлює щирі співчуття родині Олега Івановича, зокрема, доцентові кафедри обліку і оподаткування Матвійчук Іванні Олегівні щодо смерті батька.
Людина великої душі та доброзичливого серця, чудовий батько, чоловік, дідусь, носій безмежної любові до фаху та переконання в особливості професіоналів обліку, аудиту й оподаткування. Із 1986 року працював у Волинському національному університеті імені Лесі Українки спочатку на посадах старшого викладача, доцента кафедри політичної економії і філософії, кафедри економіки та менеджменту на посаді завідувача.
Упродовж 1998–2016 років був незмінним завідувачем кафедри обліку і аудиту. Автор понад 100 наукових праць, значної кількості посібників і монографій. Один із засновників факультету економіки та управління. Був, є і залишається душею облікової родини ВНУ імені Лесі Українки!
Вічна пам'ять Вам, Олеже Івановичу…" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пішов у засвіти професор волинського університету Олег Гадзевич
Сьогодні, 17:07
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Лазарєвим
Сьогодні, 16:44
На Волині патрульні затримали п'яного водія з наркотиками
Сьогодні, 16:02
Через вибухи на Рівненщині та Хмельниччині військовозобов'язаних на Волині закликають уникати скупчень біля ТЦК
Сьогодні, 15:37