Волинські прикордонники повернулись на ротацію

Військовослужбовці 6-го прикордонного Волинського загону повернулись додому із чергової найдовшої ротації. На Харківщині бійці перебували пів року.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Начальник 6-го прикордонного загонурозповів, що волинські прикордонники є складовою сил оборони і постійно беруть активну участь у бойових діях на Сході України.“На жаль, ми маємо втрати, але бойове завдання, яке стояло перед комендатурою, було успішно виконано. Честь та хвала нашим хлопцям. Військовослужбовці повернулись додому з хорошим настроєм, зараз відпочинуть і будуть знову готові до виконання бойових задач захисту нашої держави. Під час перебування на фронті, хлопці набули бойового досвіду. Є й такі, що воювали вже третю ротацію, тому наш підрозділ вважається досить потужним”, - йдеться в повідомленні.Під час урочистостей з нагоди повернення прикордонників додому, слово мав і Луцький міський голова Ігор Поліщук. Він від себе особисто та від усієї Луцької громади подякував бійцям за сумлінне виконання військового обов’язку, за мужність, патріотизм та за любов до нашої країни не на словах, а на ділі.“Бажаю усім вам міцного здоров’я та якомога швидшого відновлення. Щоб усі побратими та захисники, які знаходяться в полоні, повернулись додому живими та здоровими. Сьогодні у нашій громаді люди можуть ходити на роботу, діти в школи, а студенти навчатись в університетах. І в умовно мирне життя Луцька є великий внесок прикордонників”, - наголосив міський голова.Він висловив щирі співчуття усім рідним та близьким загиблих: “Вічна пам’ять, честь та шана нашим загиблим Героям!” .Окремо подякував сім’ям та рідним військовослужбовців, які протягом служби підтримували та чекали їх вдома.“Сьогодні до наших відзнак, ми даруємо вам тактичні годинники. Вони, напевно, знадобляться вам на службі, але бажаю, щоб вони показували якомога більше часу, який ви проведете разом зі своїми рідними та близькими”, - підкреслив Ігор Поліщук.