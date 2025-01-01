Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 1-3° морозу.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.
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