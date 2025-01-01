Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 11 лютого



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 1-3° морозу.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 1-3° морозу.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

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