«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів на Волині: графік на 11 лютого
Сьогодні, 21:15
У вівторок, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє «Укренерго».
Час застосування обмежень: 07:00 – 11:00 та 15:00 – 21:00.
«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться в повідомленні.
Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються
«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах», – наголошують у компанії.
Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо. Не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
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Про це повідомляє «Укренерго».
Час застосування обмежень: 07:00 – 11:00 та 15:00 – 21:00.
«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться в повідомленні.
Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються
«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах», – наголошують у компанії.
Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо. Не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
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