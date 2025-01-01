«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів на Волині: графік на 11 лютого

У вівторок, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.Про це повідомляє «Укренерго».Час застосування обмежень: 07:00 – 11:00 та 15:00 – 21:00.«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться в повідомленні.Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах», – наголошують у компанії.Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо. Не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.