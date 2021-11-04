У двох громадах Волині збільшують кладовища на понад 10 гектарів





Відповідне розпорядження підписав голова Волинської обласної державної адміністрації Іван Рудницький 31 січня 2025 року, передає





За документом, для розширення цвинтарів Маневичам передають майже 3,5 гектари землі на двох ділянках, а Ковелю – майже 10 гектарів однією ділянкою.



Для Маневицької селищної ради дві земельні ділянки площею майже 1,4 та 2,1 гектари вилучають у державного підприємства «Ліси України». Їх передають у постійне користування Маневицькому виробничому управлінню житлово-комунального господарства.



Перед цим ділянкам змінять цільове призначення: з категорії лісогосподарського призначення на – «земель рекреаційного призначення для загального користування, відведених під місця поховання».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Маневичі та місті Ковелі розширюють кладовища. 13 гектарів землі, якими раніше опікувалися лісівники та користувалося приватне підприємство, влада передає громадам і таким чином вирішує нагальну проблему з похованнями.Відповідне розпорядження підписав голова Волинської обласної державної адміністрації31 січня 2025 року, передає "Сила правди" За документом, для розширення цвинтарів Маневичам передають майже 3,5 гектари землі на двох ділянках, а Ковелю – майже 10 гектарів однією ділянкою.Для Маневицької селищної ради дві земельні ділянки площею майже 1,4 та 2,1 гектари вилучають у державного підприємства «Ліси України». Їх передають у постійне користування Маневицькому виробничому управлінню житлово-комунального господарства.Перед цим ділянкам змінять цільове призначення: з категорії лісогосподарського призначення на – «земель рекреаційного призначення для загального користування, відведених під місця поховання».

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