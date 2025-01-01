У Луцьку зооактивісти вкрали у жінки собаку

У Луцьку зооактивісти вкрали у жінки собаку
У лучанки Владислави Гончарук днями втік улюбленець – такса Ремс.

Собака і раніше любив вибігати за межі приватного подвір’я своїх господарів, але за декілька годин завжди повертався, пишуть у групі «Новини Волинські», передає "Конкурент".

Днями, увечері, Ремс знову прослизнув через паркан, але більше не прибіг додому.

Виявилося, що вночі його підібрали зооактивісти. А коли Владислава зв’язалася з ними, ті відмовилися повертати їй собаку. Жінка обурена, адже Ремс жив із нею цілих дев’ять років і за цей час став повноцінним членом сім’ї.

У коментарях під дописом лучани стверджують, що вже багато разів бачили цю собаку на вулиці без господарів.

«Він не втік!!!! Він завжди так гуляє....сам. Вже багато разів його бачила як перебігає дорогу. Дивом як під машину ще досі не попав...Добре, що знайшлися люди, які допоможуть йому», – розповіла жителька Луцька Вікторія Юрист-Жуковська.

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Теги: такса, луцьк
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