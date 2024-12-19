Зеленський відреагував на чутки про розмову Трампа з Путіним

Зеленський відреагував на чутки про розмову Трампа з Путіним
Інформація про спілкування президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним потребує підтвердження. Поки незрозуміло, чи правда це.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо.

Глава держави зазначив, що над організацією його зустрічі з Трампом працюють українські та американські чиновники. Сам президент США говорив про це, тому "ніякого секрету немає". Питання тільки в тому, коли така зустріч відбудеться.

"А те що вони (Трамп і Путін - ред.) спілкуються - ну подивимося, хто, як і чи це так", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше американський таблоїд New York Post написав, що президент США Дональд Трамп заявив про переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

При цьому американський лідер відмовився відповідати, скільки разів він спілкувався з главою Кремля.

Зі свого боку прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не підтвердив і не спростував такі переговори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський відреагував на чутки про розмову Трампа з Путіним
Сьогодні, 23:19
У Луцьку зооактивісти вкрали у жінки собаку
Сьогодні, 22:44
Волинянин у суді скасував штраф за ігнорування надісланої поштою повістки до ТЦК
Сьогодні, 22:12
У двох громадах Волині збільшують кладовища на понад 10 гектарів
Сьогодні, 21:45
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів на Волині: графік на 11 лютого
Сьогодні, 21:15
Схожі новини
Зеленський назвав путіна довбо**бом. Зеленський назвав путіна довбо**бом.
19 грудень, 2024, 23:19
Зеленський відповів, чи згоден на відмову від територій в обмін на мир Зеленський відповів, чи згоден на відмову від територій в обмін на мир
13 грудень, 2024, 05:16
Зеленський пояснив, який формат припинення вогню підходить для України Зеленський пояснив, який формат припинення вогню підходить для України
30 листопад, 2024, 01:15
Зеленський приїхав до Покровська. ВІДЕО Зеленський приїхав до Покровська. ВІДЕО
18 листопад, 2024, 14:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський відреагував на чутки про розмову Трампа з Путіним
Сьогодні, 23:19
 0
У Луцьку зооактивісти вкрали у жінки собаку
Сьогодні, 22:44
 0
Волинянин у суді скасував штраф за ігнорування надісланої поштою повістки до ТЦК
Сьогодні, 22:12
 0
У двох громадах Волині збільшують кладовища на понад 10 гектарів
Сьогодні, 21:45
 0
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів на Волині: графік на 11 лютого
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8