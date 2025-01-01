Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11-12 лютого

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11-12 лютого
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-12 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 10 лютого, була магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок, 11 лютого, буря трохи вщухне — до К-індексу 4 (жовтий рівень), а в середу, 12 лютого, магнітосфера має прийти до норми.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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