Спецпредставник Трампа відвідає Україну наступного тижня: дата візиту

Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну наступного тижня. Ймовірною датою візиту називають 20 лютого.



Про це повідомляє в понеділок, 10 лютого, CNN із посиланням на джерело в українському уряді, передає



Американський телеканал у цьому контексті згадав допис голови Офісу президента України Андрія Єрмака, який у своєму дописі в Telegram заявив, що Україна з нетерпінням чекає на візит Келлога в лютому, але не уточнив дати.



При цьому Єрмак запевнив, що Келлог надасть вичерпну інформацію про російську агресію проти України.



“Пряме спілкування з новою адміністрацією США є дуже важливим для вироблення спільної позиції щодо досягнення справедливого миру”, — написав він.

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