Спецпредставник Трампа відвідає Україну наступного тижня: дата візиту
Сьогодні, 05:16
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну наступного тижня. Ймовірною датою візиту називають 20 лютого.
Про це повідомляє в понеділок, 10 лютого, CNN із посиланням на джерело в українському уряді, передає ТСН.
Американський телеканал у цьому контексті згадав допис голови Офісу президента України Андрія Єрмака, який у своєму дописі в Telegram заявив, що Україна з нетерпінням чекає на візит Келлога в лютому, але не уточнив дати.
При цьому Єрмак запевнив, що Келлог надасть вичерпну інформацію про російську агресію проти України.
“Пряме спілкування з новою адміністрацією США є дуже важливим для вироблення спільної позиції щодо досягнення справедливого миру”, — написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє в понеділок, 10 лютого, CNN із посиланням на джерело в українському уряді, передає ТСН.
Американський телеканал у цьому контексті згадав допис голови Офісу президента України Андрія Єрмака, який у своєму дописі в Telegram заявив, що Україна з нетерпінням чекає на візит Келлога в лютому, але не уточнив дати.
При цьому Єрмак запевнив, що Келлог надасть вичерпну інформацію про російську агресію проти України.
“Пряме спілкування з новою адміністрацією США є дуже важливим для вироблення спільної позиції щодо досягнення справедливого миру”, — написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Спецпредставник Трампа відвідає Україну наступного тижня: дата візиту
Сьогодні, 05:16
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський відреагував на чутки про розмову Трампа з Путіним
10 лютий, 23:19