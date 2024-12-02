Спецпредставник Трампа відвідає Україну наступного тижня: дата візиту

Спецпредставник Трампа відвідає Україну наступного тижня: дата візиту
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну наступного тижня. Ймовірною датою візиту називають 20 лютого.

Про це повідомляє в понеділок, 10 лютого, CNN із посиланням на джерело в українському уряді, передає ТСН.

Американський телеканал у цьому контексті згадав допис голови Офісу президента України Андрія Єрмака, який у своєму дописі в Telegram заявив, що Україна з нетерпінням чекає на візит Келлога в лютому, але не уточнив дати.

При цьому Єрмак запевнив, що Келлог надасть вичерпну інформацію про російську агресію проти України.

“Пряме спілкування з новою адміністрацією США є дуже важливим для вироблення спільної позиції щодо досягнення справедливого миру”, — написав він.

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Теги: Келлог, візит
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