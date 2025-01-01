Згорів гектар урочища: волинянина оштрафують за спалювання сухої трави
Сьогодні, 07:15
В урочищі "Культурне" поблизу села Витуле Любешівської громади згорів гектар поля. В спалюванні сухої рослинності підозрюють 46-річного місцевого жителя.
Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 15:47. Ліквідувати займання сухої трави змогли о 17:35.
На чоловіка, який, ймовірно, причетний до спалювання сухої рослинності склали протокол за статтею 77-1 КУпАП. Йдеться про самовільне випалювання рослинності або її залишків.
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Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 15:47. Ліквідувати займання сухої трави змогли о 17:35.
На чоловіка, який, ймовірно, причетний до спалювання сухої рослинності склали протокол за статтею 77-1 КУпАП. Йдеться про самовільне випалювання рослинності або її залишків.
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