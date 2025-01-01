Згорів гектар урочища: волинянина оштрафують за спалювання сухої трави





Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.



Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 15:47. Ліквідувати займання сухої трави змогли о 17:35.



На чоловіка, який, ймовірно, причетний до спалювання сухої рослинності склали протокол за статтею 77-1 КУпАП. Йдеться про самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В урочищі "Культурне" поблизу села Витуле Любешівської громади згорів гектар поля. В спалюванні сухої рослинності підозрюють 46-річного місцевого жителя.Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області.Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 15:47. Ліквідувати займання сухої трави змогли о 17:35.На чоловіка, який, ймовірно, причетний до спалювання сухої рослинності склали протокол за статтею 77-1 КУпАП. Йдеться про самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію