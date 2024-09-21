У Центральному парку Луцька зрізатимуть самосіви клена американського

У Центральному парку Луцька зрізатимуть самосіви клена американського
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки впродовж лютого березня розчищатимуть територію від самосіву клена американського.

Всього планується зрізати понад сотню парості та самосіву, діаметром менш як 8-10 міліметрів, розповіла Суспільному 10 лютого начальниця міського відділу екології Оксани Лисак.

З її слів, роботи виконуватимуть працівники комунального підприємства "Парки та сквери м. Луцька" вздовж магістрального каналу та стоянки автомобілів на вул. Замковій.

На місці зрізаного самосіву, висаджуватимуть алеї молодих дерев — сріблястих ялин.

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Теги: клени, парк, луцььк
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