У Центральному парку Луцька зрізатимуть самосіви клена американського
Сьогодні, 08:20
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки впродовж лютого березня розчищатимуть територію від самосіву клена американського.
Всього планується зрізати понад сотню парості та самосіву, діаметром менш як 8-10 міліметрів, розповіла Суспільному 10 лютого начальниця міського відділу екології Оксани Лисак.
З її слів, роботи виконуватимуть працівники комунального підприємства "Парки та сквери м. Луцька" вздовж магістрального каналу та стоянки автомобілів на вул. Замковій.
На місці зрізаного самосіву, висаджуватимуть алеї молодих дерев — сріблястих ялин.
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Всього планується зрізати понад сотню парості та самосіву, діаметром менш як 8-10 міліметрів, розповіла Суспільному 10 лютого начальниця міського відділу екології Оксани Лисак.
З її слів, роботи виконуватимуть працівники комунального підприємства "Парки та сквери м. Луцька" вздовж магістрального каналу та стоянки автомобілів на вул. Замковій.
На місці зрізаного самосіву, висаджуватимуть алеї молодих дерев — сріблястих ялин.
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