У Центральному парку Луцька зрізатимуть самосіви клена американського





Всього планується зрізати понад сотню парості та самосіву, діаметром менш як 8-10 міліметрів, розповілаОксани Лисак.



З її слів, роботи виконуватимуть працівники комунального підприємства "Парки та сквери м. Луцька" вздовж магістрального каналу та стоянки автомобілів на вул. Замковій.



На місці зрізаного самосіву, висаджуватимуть алеї молодих дерев — сріблястих ялин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки впродовж лютого березня розчищатимуть територію від самосіву клена американського.Всього планується зрізати понад сотню парості та самосіву, діаметром менш як 8-10 міліметрів, розповіла Суспільному 10 лютого начальниця міського відділу екологіїЗ її слів, роботи виконуватимуть працівники комунального підприємства "Парки та сквери м. Луцька" вздовж магістрального каналу та стоянки автомобілів на вул. Замковій.На місці зрізаного самосіву, висаджуватимуть алеї молодих дерев — сріблястих ялин.

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