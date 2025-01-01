Трамп анонсував переговори із Зеленським і підтвердив візит Келлога до Києва

Трамп анонсував переговори із Зеленським і підтвердив візит Келлога до Києва
Президент США Дональд Трамп заявив 10 лютого, що поговорить із президентом України Володимиром Зеленським цього тижня. Також він підтвердив, що його спеціальний посланник з питань України та Росії Кіт Келлог незабаром відвідає Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Free Europe.

При цьому видання зазначає, що Трамп не уточнив, коли саме Келлог відвідає Україну. Раніше CNN писало, що візит спецпредставника відбудеться наступного тижня, а AFP, посилаючись на джерело з оточення президента України, повідомляло, що це відбудеться 20 лютого.

Крім того, нещодавно прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров анонсував, що, як очікується, Келлог зустрінеться з президентом України на Мюнхенській безпековій конференції, що стартує 14 лютого, а також на полях конференції український лідер зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

До Мюнхена також планують приїхати державний секретар Марко Рубіо і міністр оборони Піт Хегсет.

"Ми донесемо наші очікування до союзників. Коли ми повернемося з Мюнхена, ми представимо президенту варіанти, щоб, коли він буде (безпосередньо) залучений до мирного процесу, він знав, який вигляд це матиме для нього", - сказав Келлог в інтерв'ю АР.

Келлог зазначив, що Білий дім залагоджує деталі переговорів, які дадуть головним помічникам Трампа першу серйозну можливість донести до громадськості меседж про підхід нової адміністрації до війни.

"Знаючи, як працює цей процес, для Зеленського, ймовірно, було б краще, якби ми всі зібралися разом і обговорили це як група", - сказав спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що на Мюнхенській конференції з безпеки головним питанням для всіх буде питання війни Росії проти України.

Зазначимо, що Мюнхенська безпекова конференція триватиме з 14 по 16 лютого. Очікується, що її відвідають близько 60 країн, 150 міністрів з усього світу, а також керівники міжнародних організацій.

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Теги: Україна, росія, війна
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