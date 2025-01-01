На Волині внаслідок ДТП постраждали двоє підлітків





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 10 лютого, на вулиці Шкільній у селі Угли.



35-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Toyota Hilux, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Musstang.



Внаслідок ДТП постраждав 15-річний мотоцикліст та 17-річний пасажир транспортного засобу, їх доставили у лікарню.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Слідство триває.

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