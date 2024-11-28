Викриття агентури: як російські спецслужби вербують українців задля вчинення терактів

У суботу, 14 грудня 2023 року, близько 15 години дня у Дніпрі починає лунати сигнал повітряної тривоги, в цей час поблизу однієї з адмінбудівель в центральному районі міста стається вибух.Унаслідок події гине чоловік, ще четверо людей отримують поранення, серед них двоє поліцейських, повідомляють у Нацполіції.На місце події до будівлі ТЦК та СП одразу виїхали усі екстрені служби, співробітники Нацполіції та СБУ.Як встановили правоохоронці, незадовго до вибуху до адміністративної будівлі під’їхав службовий автомобіль, з якого вийшли двоє працівників поліції та двоє працівників ТЦК. Внаслідок детонування невідомого вибухового пристрою, військовослужбовець ТЦК загинув, поліцейські отримали поранення.У ході проведення першочергових слідчих дій одразу стає зрозуміло - це не атака з повітря, це - теракт. При огляді місця події поліцейські звернули увагу, що на землі лежало багато металевих осколків у вигляді гайок. Також, у картонній коробці, неподалік місця скоєння злочину, був виявлений мобільний телефон, з якого велась трансляція - момент підриву був контрольований.Поки експерти та слідчі працювали на місці події, оперативники почали шукати того, хто заклав вибухівку і привів її у дію: аналізували відео з камер спостереження, опитували свідків, намагались ідентифікувати підозрюваного за допомогою спеціальних програмних комплексів.Нацоліція разом з СБУ разом похвилинно встановили переміщення підривника. Так, напередодні теракту він прибув до Дніпра та поселився у помешканні своєї матері, потім на камеру свого телефона зробив фото приміщень ТЦК міста і скинув геолокації цих об’єктів «куратору». Навпроти місця теракту фігурант залишив мобільний телефон у коробці так, щоб «замовник» міг спостерігати безперервну відеотрансляцію.Вже протягом декількох годин після теракту правоохоронці затримали безпосереднього виконавця злочину. Ним виявився 37-річний уродженець Дніпра, який проживав в Одесі та працював на спецслужби рф. При собі він мав мобільний телефон та ноутбук, через який спілкувався з «куратором». Також, виявили одяг, який був на ньому безпосередньо під час виконання теракту.Зловмисник не очікував, що буде затриманий так швидко, адже за пів години до цього листувався із співробітником фсб, котрий пообіцяв, що невдовзі скине гроші за «виконану роботу». Життя правоохоронців, військових та цивільних осіб було оцінено в одну тисячу доларів. Сам же поплічник ворога відкрито висловлював свою антиукраїнську позицію.У ході проведення досудового розслідування слідчі з’ясували, що чоловік діяв не сам, а мав ще двох спільників. Ними виявилось подружжя – 33-річний чоловік та його 25-річна дружина, котрі проживали разом зі своєю неповнолітньою дитиною. Згідно російських інструкцій, вони виготовили саморобний вибуховий пристрій для теракту, заховали його у пакет, заклали у заздалегідь визначене місце та стежили, доки «виконавець» забере пакунок. На відео з камер спостереження вони клали вибуховий пристрій з дитиною на руках.У результаті проведення обшуку за їх місцем мешкання, правоохоронці знайшли та вилучили складові нового пристрою, тим самим попередивши вчинення нового теракту на території Дніпра.Нині всі троє поплічників ворога затримані у порядку ст. 208 КПК України та перебувають під вартою. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2, 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт) та ч. 1 ст. 14 (готування до злочину). Терористам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Ці випадки - не перша спроба російських спецслужб вбити або поранити правоохоронців та військових у тилу. Роблять вони це руками українців, яких вербують через соціальні мережі - довго спілкуються, нав’язують проросійські погляди, пропонують грошову винагороду в обмін на виконані завдання. Такі заходи направлені на дестабілізацію ситуації задля посилення негативних емоцій з боку українському народу і нарікань на силові структури нашої держави. Але дестабілізувати їм не вдасться. Як і в останніх двох випадках - кожен агент, який пішов на співпрацю з окупантами буде затриманий поліцією та СБУ, а кожен замовник теракту буде встановлений.Покарання ж за ці злочини є невідворотним! І це повинні добре розуміти потенційні шукачі легкої наживи, які готові вчиняти підриви або підпали на замовлення росіян.