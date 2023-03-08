Переправляв чоловіків за кордон: волинянин отримав понад 7 років позбавлення волі

Переправляв чоловіків за кордон: волинянин отримав понад 7 років позбавлення волі
Сім років та сім місяців позбавлення волі: суд визнав винним волинянина, підозрюваного у незаконному переправленні чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У липні 2023 року співробітники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Луцького РУП, за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури, задокументували злочинну діяльність двох жителів Луцької громади, які налагодили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через держкордон України.

Нагадаємо, зловмисники підшуковували громадян призовного віку, які мали намір незаконно покинути Україну, та пропонували їм зареєструвати батьківство за новонародженою дитиною, яка насправді була чужою. Учасник «схеми», маючи двох дітей, таким чином ставав «батьком» третьої дитини, отримував статус багатодітного і міг виїхати за кордон.

6 липня, після реєстрації за одним з «клієнтів» батьківства в відповідному органі влади Луцького району, зловмисників затримали співробітники поліції «на гарячому» у порядку ст. 208 КПК України. Затриманим 32 і 55 років відповідно.

7 липня, їм оголосили про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 ККУ та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Тоді слідчі завершили досудове розслідування, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

Учора, 10 лютого, Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав 32-річного підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого злочину та засудив його до позбавлення волі строком сім років та сім місяців.

Спільник засудженого, 55-річний житель Луцької громади, нині перебуває у розшуку.

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Теги: Волинь, поліція, кордон
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