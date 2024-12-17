Історія про справжнє кохання, яке не має меж: що покажуть у Луцьку 11 – 16 лютого
Сьогодні, 12:42
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 11 до 16 лютого.
Вільних місць немає! На камерній сцені знову sold out! Чекаємо глядачів, які завчасно подбали про квиточки! На виставу, яка спонукає замислитися над собою. Вона не розкриє усі відповіді, а швидше порушить чимало важливих запитань.
Отже, сьогодні, у вівторок, 11 лютого, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
Ця постановка – історія двох жінок, які опинилися у морзі, та, кого тероризують дивні дзвінки невідомих. Їхні здогадки коливаються від потойбічного втручання до перебування у психіатричній лікарні, від політичного перевороту до загрози ядерної війни. Незважаючи на це, головні героїні зберігають легкість і гумор в настрої. Проте фінал розкриває зовсім іншу правду... Хто ж насправді зачиняє та відчиняє двері?
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Кожен із нас напевно чув чиюсь історію про справжнє кохання, яке не має меж, і людина не здатна «запхати» його у рамки «правильності». А тут про це уся вистава...
У четвер, 13 лютого, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).
У центрі вистави – любовний трикутник, боротьба між почуттями та нормами моралі, змагання з самим собою заради примирення із соціумом – а все це потрохи знищує особистість і, як жахливо це не звучало б, іноді смерть є єдиним логічним завершенням страждань людини, яка за природою своєю народжена бути щасливою…
До Дня усіх закоханих! Влаштуйте для нього чи неї щось особливе! Подаруйте найкращі та незабутні моменти у цей святковий вечір! Пориньте разом у світ музики, яка торкається душі та пробуджує найсвітліші почуття!
У п’ятницю, 14 лютого, о 18:00 – концерт на два відділення «Закохані мелодії» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Основна сцена. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хв).
Цього вечора звучатимуть ніжні та пристрасні пісні у виконанні талановитих артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. У першому відділенні ви почуєте найкращі зарубіжні хіти, які оспівують кохання. Друге відділення буде насичене чарівними українськими народними та сучасними популярними композиціями, а також витонченими інструментальними творами.
У суботу, 15 лютого, о 12:00 – комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
У виставі засуджують насильство, брехливість, хижість, а натомість показують, як захищати скривджених, допомагати слабшим. І головна ідея – ствердження перемоги добра над злом. То як навчитись попри все бути хорошим та турботливим? А згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога!
На основній сцені – історія кохання, що переплітається з містикою, свободою та боротьбою між світом природи і людськими прагненнями.
У суботу ввечері, 15 лютого, о 17:00 – драма-феєрія на дві дії «Лісова пісня» Лесі Українки. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Мавка – втілення краси й гармонії лісу – зустрічає Лукаша, і між ними спалахує почуття, яке випробовує їх обох. Чи зможе справжнє кохання подолати людські слабкості, заздрість і буденні турботи? Ця постановка про особливу магію слова, мелодію душі та загадковий світ, де природа говорить, а серце обирає між мрією та реальністю.
У неділю, 16 лютого, о 12:00 – лірична казка на дві дії «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).
Здійснити свої бажання з допомогою джина може будь-хто... Але що зможеш ти, коли джин служить твоєму супернику? Давня східна мудрість підказує малюкам: не здавайся, борись до кінця за любов і за те, що справді цінне.
Додайте у ваші вихідні трохи східного колориту! Приходьте на постановку про про чари, добрі справи, хитромудрі витівки та, звісно ж, любов!
У театрі нагадують: щовихідних після казки відбувається розіграш 2 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також запрошення на ковзанку та суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Запрошуємо на популярну та яскраву виставу, відому у всьому світі. Вона наповнить глядачів радістю, сміхом і позитивом.
У неділю ввечері, 16 лютого, о 17:00 на основній сцені – «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Сюжет інтригує, кожна репліка – смішна і захоплива, а гра акторів – на найвищому рівні. Це сатирична комедія на знайому історію: впливовий політик і його секретарка – коханці, які опиняються в непередбачуваній пригоді. Події розвиваються так стрімко, що аж перехоплює подих. Їхній перебіг сповнений несподіваних поворотів, дотепних витівок та реплік, що створять веселу атмосферу й подарують чудовий настрій.
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Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 11 до 16 лютого.
Вільних місць немає! На камерній сцені знову sold out! Чекаємо глядачів, які завчасно подбали про квиточки! На виставу, яка спонукає замислитися над собою. Вона не розкриє усі відповіді, а швидше порушить чимало важливих запитань.
Отже, сьогодні, у вівторок, 11 лютого, о 18:00 – чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
Ця постановка – історія двох жінок, які опинилися у морзі, та, кого тероризують дивні дзвінки невідомих. Їхні здогадки коливаються від потойбічного втручання до перебування у психіатричній лікарні, від політичного перевороту до загрози ядерної війни. Незважаючи на це, головні героїні зберігають легкість і гумор в настрої. Проте фінал розкриває зовсім іншу правду... Хто ж насправді зачиняє та відчиняє двері?
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Кожен із нас напевно чув чиюсь історію про справжнє кохання, яке не має меж, і людина не здатна «запхати» його у рамки «правильності». А тут про це уся вистава...
У четвер, 13 лютого, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).
У центрі вистави – любовний трикутник, боротьба між почуттями та нормами моралі, змагання з самим собою заради примирення із соціумом – а все це потрохи знищує особистість і, як жахливо це не звучало б, іноді смерть є єдиним логічним завершенням страждань людини, яка за природою своєю народжена бути щасливою…
До Дня усіх закоханих! Влаштуйте для нього чи неї щось особливе! Подаруйте найкращі та незабутні моменти у цей святковий вечір! Пориньте разом у світ музики, яка торкається душі та пробуджує найсвітліші почуття!
У п’ятницю, 14 лютого, о 18:00 – концерт на два відділення «Закохані мелодії» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Основна сцена. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хв).
Цього вечора звучатимуть ніжні та пристрасні пісні у виконанні талановитих артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. У першому відділенні ви почуєте найкращі зарубіжні хіти, які оспівують кохання. Друге відділення буде насичене чарівними українськими народними та сучасними популярними композиціями, а також витонченими інструментальними творами.
У суботу, 15 лютого, о 12:00 – комічна опера на дві дії «Коза-дереза» Миколи Лисенка. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
У виставі засуджують насильство, брехливість, хижість, а натомість показують, як захищати скривджених, допомагати слабшим. І головна ідея – ствердження перемоги добра над злом. То як навчитись попри все бути хорошим та турботливим? А згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога!
На основній сцені – історія кохання, що переплітається з містикою, свободою та боротьбою між світом природи і людськими прагненнями.
У суботу ввечері, 15 лютого, о 17:00 – драма-феєрія на дві дії «Лісова пісня» Лесі Українки. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Мавка – втілення краси й гармонії лісу – зустрічає Лукаша, і між ними спалахує почуття, яке випробовує їх обох. Чи зможе справжнє кохання подолати людські слабкості, заздрість і буденні турботи? Ця постановка про особливу магію слова, мелодію душі та загадковий світ, де природа говорить, а серце обирає між мрією та реальністю.
У неділю, 16 лютого, о 12:00 – лірична казка на дві дії «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).
Здійснити свої бажання з допомогою джина може будь-хто... Але що зможеш ти, коли джин служить твоєму супернику? Давня східна мудрість підказує малюкам: не здавайся, борись до кінця за любов і за те, що справді цінне.
Додайте у ваші вихідні трохи східного колориту! Приходьте на постановку про про чари, добрі справи, хитромудрі витівки та, звісно ж, любов!
У театрі нагадують: щовихідних після казки відбувається розіграш 2 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також запрошення на ковзанку та суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Запрошуємо на популярну та яскраву виставу, відому у всьому світі. Вона наповнить глядачів радістю, сміхом і позитивом.
У неділю ввечері, 16 лютого, о 17:00 на основній сцені – «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Сюжет інтригує, кожна репліка – смішна і захоплива, а гра акторів – на найвищому рівні. Це сатирична комедія на знайому історію: впливовий політик і його секретарка – коханці, які опиняються в непередбачуваній пригоді. Події розвиваються так стрімко, що аж перехоплює подих. Їхній перебіг сповнений несподіваних поворотів, дотепних витівок та реплік, що створять веселу атмосферу й подарують чудовий настрій.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
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