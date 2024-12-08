Перевищено епідпоріг: 11 шкіл на Волині перейшли на дистанційне навчання





Про це повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише



За даними епідеміологів, за останній тиждень, з 3 по 9 лютого, на Волині на гострі респіраторні інфекції захворіли 5763 людини. Рівень захворюваності зріс на 10%.



В яких громадах учні перейшли на дистанційне навчання

Серед усіх захворілих за тиждень — 3784 дитини. Наразі в області на дистанційне навчання перевели 11 закладів загальної середньої освіти у Володимирському, Ковельському та Луцькому районах.



Також через ріст захворюваності онлайн навчаються окремі класи в школах міста Луцька та Любешівської громади Камінь-Каширського району.



Окрім того, через відсутність багатьох дітей на Волині закриті три заклади дошкільної освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 11 лютого на Волині зафіксували перевищення епідемічного порогу на 2,6%. Деякі навчальні заклади перевели на дистанційне навчання.Про це повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне За даними епідеміологів, за останній тиждень, з 3 по 9 лютого, на Волині на гострі респіраторні інфекції захворіли 5763 людини. Рівень захворюваності зріс на 10%.В яких громадах учні перейшли на дистанційне навчанняСеред усіх захворілих за тиждень — 3784 дитини. Наразі в області на дистанційне навчання перевели 11 закладів загальної середньої освіти у Володимирському, Ковельському та Луцькому районах.Також через ріст захворюваності онлайн навчаються окремі класи в школах міста Луцька та Любешівської громади Камінь-Каширського району.Окрім того, через відсутність багатьох дітей на Волині закриті три заклади дошкільної освіти.

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