На вулицях Кравчука та Конякіна у Луцьку п'ять багатоповерхівок - без опалення: яка причина

На вулицях Кравчука та Конякіна у Луцьку п'ять багатоповерхівок - без опалення: яка причина
11 лютого через витік на мережі без теплопостачання тимчасово залишилися мешканці п'яти багатоповерхівок в обласному центрі Волині.

Про це у коментарі Суспільному розповів речник комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков. З його слів, йдеться про будинки на вулицях Кравчука, 15, 19б та Конякіна 29, 29а, 31.

"Напередодні на об'єкті провели підготовчі роботи, завезли нові трубопроводи для зварювання. Нині комунальники працюють над ліквідацією витоку", — каже Антон Безносиков.

Як додав речник "Луцьктепла", відновити теплопостачання у п'яти багатоповерхівках планують до кінця дня 11 лютого.

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Теги: Луцьк. опалення
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