На вулицях Кравчука та Конякіна у Луцьку п'ять багатоповерхівок - без опалення: яка причина





Про це у коментарі Антон Безносиков. З його слів, йдеться про будинки на вулицях Кравчука, 15, 19б та Конякіна 29, 29а, 31.



"Напередодні на об'єкті провели підготовчі роботи, завезли нові трубопроводи для зварювання. Нині комунальники працюють над ліквідацією витоку", — каже Антон Безносиков.



Як додав речник "Луцьктепла", відновити теплопостачання у п'яти багатоповерхівках планують до кінця дня 11 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 лютого через витік на мережі без теплопостачання тимчасово залишилися мешканці п'яти багатоповерхівок в обласному центрі Волині.Про це у коментарі Суспільному розповів речник комунального підприємства "Луцьктепло". З його слів, йдеться про будинки на вулицях Кравчука, 15, 19б та Конякіна 29, 29а, 31."Напередодні на об'єкті провели підготовчі роботи, завезли нові трубопроводи для зварювання. Нині комунальники працюють над ліквідацією витоку", — каже Антон Безносиков.Як додав речник "Луцьктепла", відновити теплопостачання у п'яти багатоповерхівках планують до кінця дня 11 лютого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію