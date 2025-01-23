На Волині планують відремонтувати 28 місцевих доріг. СПИСОК
Сьогодні, 14:00
Під час оперативної наради 3 лютого голова Волинської облдержадміністрації Іван Рудницький повідомив, що у 2025 році в області відремонтують 28 місцевих автошляхів.
"Служба місцевих автомобільних доріг сформувала перелік об’єктів ремонту, що здійснюватиметься цьогоріч у співфінансуванні з громадами. До переліку увійшли 28 ділянок автодоріг, для 15 з них уже складено кошторисну документацію. У першу чергу ремонтуватимуть ті, що співпадають із запитами громад. Початок робіт запланований на березень-квітень – залежно від погодних умов", – зазначив Рудницький.
Журналісти ВолиньPost вирішили поцікавитися, як саме ділянки будуть відремонтовані? Тож ми надіслали відповідний інформаційний запит у Службу місцевих автомобільних доріг (далі – СМАД).
З’ясувалося, що список шляхів і справді є. Але от коштів на ремонт – поки нема.
Нам відповіли, що працівники СМАДу спільно з представниками ОТГ області дійсно проводять обстеження автодоріг загального користування місцевого значення. Відтак був підготовлений частковий перелік автошляхів, які потребують ремонту.
В пріоритеті ділянки, де здійснюються маршрутні перевезення, а також автодороги, що ведуть до фортифікаційних споруд області.
Нам надали перелік ділянок автодоріг, для яких вже складена кошторисна документація:
- Вощатин-Ласків-Суходоли
- Володимир-Льотниче
- Грибовиця-Мишів-Іванівка-/Т-03-02/ (на відрізку дороги Мишів-Іванівка)
- Литовеж-Грибовиця-Соснина-/О030319/ (село Соснина)
- Нововолинськ-Гряди
- Кладнів-Микитичі-Стенжаричі-Білин-Овадне-Красностав-Свійчів-Бегета-Микуличі
- Морозовичі-Кречів-Мовники-/Р-15/
- Локачі-Хорів-Старий Загорів-Конюхи-Привітне-/Т-03-11/-Войнин-Шельвів-Затурці
- Крухиничі-П’ятикори
- Любешів-Лобна
- Межисить-Щедрогір-Підгір’я-Річиця-/Т-03-08/(від межі Самарівської ТГ до с. Заброди)
- /М-07/-Мирин-Мельниця-Бруховичі (від межі Голобської ТГ до с. Бруховичі)
- КПП "Гута"-Заболоття-Здомишель-(на Ратно) (від с. Заболоття до межі Ратнівської ТГ)
- Купичів-Озеряни-Новий Мосир-Голоби-/М-19/- Жмудче-Велицьк-Корсині-Берегове-Мильськ-Переспа-/М-19/-Немир-Вітоніж-Ловище-/Т-03-09/ (на ділянці Корсині-Берегове - 8 км)
- Рожище-Рудка Козинська-Любче (від М-19 до Рудка Козинська)
- Локачі-Шельвів-Линів-Коршів-Білосток-Антонівка-Забороль-/Н-22/ (ділянка Білосток-Садів - 8 км)
Зазначають, що йдеться не про капітальні ремонти, а лиш про підтримання експлуатаційного стану.
Також нам повідомили, що перевірки та огляди продовжуються надалі, а працівники СМАД формують подальший перелік ділянок, що потребують ремонту.
У СМАД повідомили, що цьогоріч держава не передбачила коштів на утримання доріг місцевого значення. Саме ж підприємство не має власних фінансових ресурсів.
“У зв'язку iз зазначеними обставинами, Волинською ОВА спільно з підприємством 23.01.2025 р. повторно надіслано лист до Міністерством розвитку громад та територій України щодо ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік» з метою фінансового забезпечення експлуатаційного утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Волинській області”, – йдеться у відповіді на запит.
Крім того, у СМАД зазначили, що разом з облдержадміністрацією провели “певну роботу з головами райдержадміністрацій та територіальних громад області”. Таким чином, вони сподіваються залучити кошти з місцевих бюджетів. Загалом планують зібрати 30 мільйонів гривень.
Таку ж суму просять і з казни області. Однак станом на зараз облрада виділила лише 6 мільйонів.
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"Служба місцевих автомобільних доріг сформувала перелік об’єктів ремонту, що здійснюватиметься цьогоріч у співфінансуванні з громадами. До переліку увійшли 28 ділянок автодоріг, для 15 з них уже складено кошторисну документацію. У першу чергу ремонтуватимуть ті, що співпадають із запитами громад. Початок робіт запланований на березень-квітень – залежно від погодних умов", – зазначив Рудницький.
Журналісти ВолиньPost вирішили поцікавитися, як саме ділянки будуть відремонтовані? Тож ми надіслали відповідний інформаційний запит у Службу місцевих автомобільних доріг (далі – СМАД).
З’ясувалося, що список шляхів і справді є. Але от коштів на ремонт – поки нема.
Які місцеві автодороги хочуть відремонтувати?
Нам відповіли, що працівники СМАДу спільно з представниками ОТГ області дійсно проводять обстеження автодоріг загального користування місцевого значення. Відтак був підготовлений частковий перелік автошляхів, які потребують ремонту.
В пріоритеті ділянки, де здійснюються маршрутні перевезення, а також автодороги, що ведуть до фортифікаційних споруд області.
Нам надали перелік ділянок автодоріг, для яких вже складена кошторисна документація:
- Вощатин-Ласків-Суходоли
- Володимир-Льотниче
- Грибовиця-Мишів-Іванівка-/Т-03-02/ (на відрізку дороги Мишів-Іванівка)
- Литовеж-Грибовиця-Соснина-/О030319/ (село Соснина)
- Нововолинськ-Гряди
- Кладнів-Микитичі-Стенжаричі-Білин-Овадне-Красностав-Свійчів-Бегета-Микуличі
- Морозовичі-Кречів-Мовники-/Р-15/
- Локачі-Хорів-Старий Загорів-Конюхи-Привітне-/Т-03-11/-Войнин-Шельвів-Затурці
- Крухиничі-П’ятикори
- Любешів-Лобна
- Межисить-Щедрогір-Підгір’я-Річиця-/Т-03-08/(від межі Самарівської ТГ до с. Заброди)
- /М-07/-Мирин-Мельниця-Бруховичі (від межі Голобської ТГ до с. Бруховичі)
- КПП "Гута"-Заболоття-Здомишель-(на Ратно) (від с. Заболоття до межі Ратнівської ТГ)
- Купичів-Озеряни-Новий Мосир-Голоби-/М-19/- Жмудче-Велицьк-Корсині-Берегове-Мильськ-Переспа-/М-19/-Немир-Вітоніж-Ловище-/Т-03-09/ (на ділянці Корсині-Берегове - 8 км)
- Рожище-Рудка Козинська-Любче (від М-19 до Рудка Козинська)
- Локачі-Шельвів-Линів-Коршів-Білосток-Антонівка-Забороль-/Н-22/ (ділянка Білосток-Садів - 8 км)
Зазначають, що йдеться не про капітальні ремонти, а лиш про підтримання експлуатаційного стану.
Також нам повідомили, що перевірки та огляди продовжуються надалі, а працівники СМАД формують подальший перелік ділянок, що потребують ремонту.
Держава не дала ні копійки: де збираються брати гроші?
У СМАД повідомили, що цьогоріч держава не передбачила коштів на утримання доріг місцевого значення. Саме ж підприємство не має власних фінансових ресурсів.
“У зв'язку iз зазначеними обставинами, Волинською ОВА спільно з підприємством 23.01.2025 р. повторно надіслано лист до Міністерством розвитку громад та територій України щодо ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік» з метою фінансового забезпечення експлуатаційного утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Волинській області”, – йдеться у відповіді на запит.
Крім того, у СМАД зазначили, що разом з облдержадміністрацією провели “певну роботу з головами райдержадміністрацій та територіальних громад області”. Таким чином, вони сподіваються залучити кошти з місцевих бюджетів. Загалом планують зібрати 30 мільйонів гривень.
Таку ж суму просять і з казни області. Однак станом на зараз облрада виділила лише 6 мільйонів.
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