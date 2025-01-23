На Волині планують відремонтувати 28 місцевих доріг. СПИСОК

голова Волинської облдержадміністрації Іван Рудницький повідомив, що у 2025 році в області відремонтують 28 місцевих автошляхів.



"Служба місцевих автомобільних доріг сформувала перелік об’єктів ремонту, що здійснюватиметься цьогоріч у співфінансуванні з громадами. До переліку увійшли 28 ділянок автодоріг, для 15 з них уже складено кошторисну документацію. У першу чергу ремонтуватимуть ті, що співпадають із запитами громад. Початок робіт запланований на березень-квітень – залежно від погодних умов", – зазначив Рудницький.



Журналісти ВолиньPost вирішили поцікавитися, як саме ділянки будуть відремонтовані? Тож ми надіслали відповідний інформаційний запит у Службу місцевих автомобільних доріг (далі – СМАД).



З’ясувалося, що список шляхів і справді є. Але от коштів на ремонт – поки нема.





Які місцеві автодороги хочуть відремонтувати?

Нам відповіли, що працівники СМАДу спільно з представниками ОТГ області дійсно проводять обстеження автодоріг загального користування місцевого значення. Відтак був підготовлений частковий перелік автошляхів, які потребують ремонту.



В пріоритеті ділянки, де здійснюються маршрутні перевезення, а також автодороги, що ведуть до фортифікаційних споруд області.



Нам надали перелік ділянок автодоріг, для яких вже складена кошторисна документація:



- Вощатин-Ласків-Суходоли

- Володимир-Льотниче

- Грибовиця-Мишів-Іванівка-/Т-03-02/ (на відрізку дороги Мишів-Іванівка)

- Литовеж-Грибовиця-Соснина-/О030319/ (село Соснина)

- Нововолинськ-Гряди

- Кладнів-Микитичі-Стенжаричі-Білин-Овадне-Красностав-Свійчів-Бегета-Микуличі

- Морозовичі-Кречів-Мовники-/Р-15/

- Локачі-Хорів-Старий Загорів-Конюхи-Привітне-/Т-03-11/-Войнин-Шельвів-Затурці

- Крухиничі-П’ятикори

- Любешів-Лобна

- Межисить-Щедрогір-Підгір’я-Річиця-/Т-03-08/(від межі Самарівської ТГ до с. Заброди)

- /М-07/-Мирин-Мельниця-Бруховичі (від межі Голобської ТГ до с. Бруховичі)

- КПП "Гута"-Заболоття-Здомишель-(на Ратно) (від с. Заболоття до межі Ратнівської ТГ)

- Купичів-Озеряни-Новий Мосир-Голоби-/М-19/- Жмудче-Велицьк-Корсині-Берегове-Мильськ-Переспа-/М-19/-Немир-Вітоніж-Ловище-/Т-03-09/ (на ділянці Корсині-Берегове - 8 км)

- Рожище-Рудка Козинська-Любче (від М-19 до Рудка Козинська)

- Локачі-Шельвів-Линів-Коршів-Білосток-Антонівка-Забороль-/Н-22/ (ділянка Білосток-Садів - 8 км)



Зазначають, що йдеться не про капітальні ремонти, а лиш про підтримання експлуатаційного стану.



Також нам повідомили, що перевірки та огляди продовжуються надалі, а працівники СМАД формують подальший перелік ділянок, що потребують ремонту.



Держава не дала ні копійки: де збираються брати гроші?

У СМАД повідомили, що цьогоріч держава не передбачила коштів на утримання доріг місцевого значення. Саме ж підприємство не має власних фінансових ресурсів.



“У зв'язку iз зазначеними обставинами, Волинською ОВА спільно з підприємством 23.01.2025 р. повторно надіслано лист до Міністерством розвитку громад та територій України щодо ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік» з метою фінансового забезпечення експлуатаційного утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Волинській області”, – йдеться у відповіді на запит.



Крім того, у СМАД зазначили, що разом з облдержадміністрацією провели “певну роботу з головами райдержадміністрацій та територіальних громад області”. Таким чином, вони сподіваються залучити кошти з місцевих бюджетів. Загалом планують зібрати 30 мільйонів гривень.



Таку ж суму просять і з казни області. Однак станом на зараз облрада виділила лише 6 мільйонів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час оперативної наради 3 лютого повідомив, що у 2025 році в області відремонтують 28 місцевих автошляхів."Служба місцевих автомобільних доріг сформувала перелік об’єктів ремонту, що здійснюватиметься цьогоріч у співфінансуванні з громадами. До переліку увійшли 28 ділянок автодоріг, для 15 з них уже складено кошторисну документацію. У першу чергу ремонтуватимуть ті, що співпадають із запитами громад. Початок робіт запланований на березень-квітень – залежно від погодних умов", – зазначив Рудницький.Журналістивирішили поцікавитися, як саме ділянки будуть відремонтовані? Тож ми надіслали відповідний інформаційний запит уЗ’ясувалося, що список шляхів і справді є. Але от коштів на ремонт – поки нема.Нам відповіли, що працівники СМАДу спільно з представниками ОТГ області дійсно проводять обстеження автодоріг загального користування місцевого значення. Відтак був підготовлений частковий перелік автошляхів, які потребують ремонту.В пріоритеті ділянки, де здійснюються маршрутні перевезення, а також автодороги, що ведуть до фортифікаційних споруд області.Нам надали перелік ділянок автодоріг, для яких вже складена кошторисна документація:- Вощатин-Ласків-Суходоли- Володимир-Льотниче- Грибовиця-Мишів-Іванівка-/Т-03-02/ (на відрізку дороги Мишів-Іванівка)- Литовеж-Грибовиця-Соснина-/О030319/ (село Соснина)- Нововолинськ-Гряди- Кладнів-Микитичі-Стенжаричі-Білин-Овадне-Красностав-Свійчів-Бегета-Микуличі- Морозовичі-Кречів-Мовники-/Р-15/- Локачі-Хорів-Старий Загорів-Конюхи-Привітне-/Т-03-11/-Войнин-Шельвів-Затурці- Крухиничі-П’ятикори- Любешів-Лобна- Межисить-Щедрогір-Підгір’я-Річиця-/Т-03-08/(від межі Самарівської ТГ до с. Заброди)- /М-07/-Мирин-Мельниця-Бруховичі (від межі Голобської ТГ до с. Бруховичі)- КПП "Гута"-Заболоття-Здомишель-(на Ратно) (від с. Заболоття до межі Ратнівської ТГ)- Купичів-Озеряни-Новий Мосир-Голоби-/М-19/- Жмудче-Велицьк-Корсині-Берегове-Мильськ-Переспа-/М-19/-Немир-Вітоніж-Ловище-/Т-03-09/ (на ділянці Корсині-Берегове - 8 км)- Рожище-Рудка Козинська-Любче (від М-19 до Рудка Козинська)- Локачі-Шельвів-Линів-Коршів-Білосток-Антонівка-Забороль-/Н-22/ (ділянка Білосток-Садів - 8 км)Зазначають, що йдеться не про капітальні ремонти, а лиш про підтримання експлуатаційного стану.Також нам повідомили, що перевірки та огляди продовжуються надалі, а працівники СМАД формують подальший перелік ділянок, що потребують ремонту.У СМАД повідомили, що цьогоріч держава не передбачила коштів на утримання доріг місцевого значення. Саме ж підприємство не має власних фінансових ресурсів.“У зв'язку iз зазначеними обставинами, Волинською ОВА спільно з підприємством 23.01.2025 р. повторно надіслано лист до Міністерством розвитку громад та територій України щодо ініціювання внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік» з метою фінансового забезпечення експлуатаційного утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Волинській області”, – йдеться у відповіді на запит.Крім того, у СМАД зазначили, що разом з облдержадміністрацією провели “певну роботу з головами райдержадміністрацій та територіальних громад області”. Таким чином, вони сподіваються залучити кошти з місцевих бюджетів. Загалом планують зібрати 30 мільйонів гривень.Таку ж суму просять і з казни області. Однак станом на зараз облрада виділила лише 6 мільйонів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію