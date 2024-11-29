Міністра освіти Лісового викликають на доповідь у Раду щодо зарплат освітян

Міністра освіти Лісового викликають на доповідь у Раду щодо зарплат освітян
Народні депутати проголосували за виклик на доповідь у парламенті міністра освіти та науки Оксена Лісового.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко, пише Громадське.

За відповідне рішення проголосували 185 народних обранців.

«Запропонував заслухати його щодо ситуації із зарплатами вчителів, вихователів, помічників вихователів, технічних працівників. Загалом ситуація в галузі освіти катастрофічна», — написав Гончаренко.

Улітку 2024 року міністр Лісовий зазначав, що середня зарплата вчителя в Україні становить 12 тисяч гривень. А в педагогів-дошкільників — узагалі 6 тисяч гривень. На 2025 рік в уряді анонсували надбавки вчителям:

- 1000 гривень — з 1 січня 2025 року (1300 гривень до сплати податків);

- 2000 гривень — з 1 вересня 2025 року (2600 гривень до сплати податків).

«Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану й дефіциту бюджету», — казав тоді міністр.

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Теги: вчителі, зарплати
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