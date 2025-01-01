Намагалися перетнути кордон на Волині: затримали двох мешканців Рівненщини

Прикордонники затримали двох мешканців Рівненщини, які збиралися незаконно перетнути кордон на Волині.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Інформацію про рух невідомих в прикордонні військовослужбовці одного з прикордонних підрозділів у Ковельському районі отримали від співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід».На вказаний напрямок одразу вирушила група реагування. За допомогою безпілотника прикордонники відшукали «мандрівників», які чагарниками пробиралися до держрубежу, та затримали їх.Правопорушниками виявилися двоє мешканців Рівненської області, віком 24 та 38 років.Чоловіків доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно них адмінматеріали за ст. 204-1 КУпАП. Рішення прийматиме суд.