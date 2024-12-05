На Волині щодня реєструється від 20 до 40 онлайн-шахрайств: як вберегтися





Статистика лише зростає, оскільки шахраї щодня вигадують нові шахрайські схеми, розповіла Ірина Цесар.



Як вберегтися від шахрайства в Інтернеті



— Що потрібно знати, щоб не стати жертвами шахрайства?



Найперше — не можна надавати жодної фінансової інформації (номери карток, CVV-коди, паролі) незнайомим людям та не можна вводити такі дані не невідомих та підозрілих сайтів.



Потрібно перевіряти інформацію. Зателефонувати на офіційний номер компанії або перевірити через інші надійні джерела справжність повідомлень. Коли до вас звертаються з проханням позичити грошей, краще зателефонуйте до тієї людини, яка вам пише.



Не піддавайтеся емоціям або терміновим запитам. Шахраї намагаються викликати відчуття терміновості, щоб ви не встигли подумати, каже Ірина Цесар.



Також, щоб захисти свої персональні дані в інтернеті потрібно оновлювати паролі та активувати двофакторну автентифікацію.



Має насторожити, якщо у повідомленні є очевидні граматичні помилки, незвичайна структура тексту або неправдоподібне оформлення; дзвінки з невідомих або підозрілих номерів телефону; посилання на "офіційний сайт", яке має неправильний або підозрілий URL (наприклад, "hhtps://" замість "https://"); обіцянки заробітку "легких грошей".



Проєкт кіберполіції Brama допомагає дізнатись, як безпечно користуватись всесвітньою мережею, та не стати жертвою шахрайства



— Переважає шахрайство в телефоні чи в Інтернеті?



Шахрайства через мобільні телефони та Інтернет мають різні характерні особливості, і обидва методи активно використовуються злочинцями.



На мою думку, інтернет-шахрайства зараз більш розповсюджені. Це пов'язано з великою кількістю потенційних жертв і доступом до глобальних ресурсів через мережу. Однак у кожній конкретній ситуації може бути по-різному залежно від регіону, технологічної обізнаності людей та рівня захисту.



— Хто найчастіше потрапляє на гачок шахраїв? Побутує думка, що це зазвичай люди пенсійного віку, чи насправді це так?



Дійсно, є така думка, що найбільше на гачок шахраїв потрапляють люди пенсійного віку, але насправді це не зовсім так. Хоча люди старшого віку можуть бути більш уразливими до шахрайств через менш досвідчений підхід до нових технологій, або недостатнє знайомство з інтернет-безпекою, шахраї спрямовують свої зусилля на різні вікові групи.



Незалежно від віку, люди, які активно користуються онлайн-платформами для покупок, банкінгу, роботи чи навчання, можуть стати мішенню для шахраїв. Вони можуть бути обмануті через фальшиві сайти, підроблені запити на оновлення паролів або фішингові посилання.



Як повернути свої гроші?



— Скільки справ щодо шахрайства вдається розкрити та в чому полягає складність?



Конкретної цифри як такої немає, ми розкриваємо кримінальні правопорушення як на своїй території обслуговування, так і у випадках встановлення особи шахрая на іншій території. Негайно інформуємо колег про всі обставини та надаємо необхідну інформацію.



Значна частина постраждалих від інтернет-шахрайств не звертається з заявами, оскільки вважають, що сума збитків незначна або потерпілі можуть вирішити, що звертатися до поліції — це зайва трата часу, або ж не має достатньо інформації про ту чи іншу подію.



— Що робити, якщо поліція не повідомляє заявнику, як просувається його справа?



Кожен потерпілий має право знати, на якій стадії перебуває розслідування його справи, за винятком випадків, коли це може зашкодити розслідуванню. Законодавство гарантує потерпілому право на отримання інформації про хід справи, якщо не порушується таємниця слідства. Якщо є якийсь конкретний випадок, вам слід звертатися з письмовими запитами, скаргами до прокуратури або інших органів влади.



— Часто правоохоронці з’ясовують, що шахраями виявляються люди, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Як їм це вдається?



Попри заборону, ув’язнені часто мають доступ до мобільних телефонів, які проникають у в'язниці через сторонніх людей. За допомогою таких телефонів вони можуть: вести телефонні розмови з партнерами на волі для організації шахрайських схем; використовувати інтернет для створення фішингових посилань, скоєння онлайн-шахрайств, продажу фальшивих товарів, або для інших злочинних дій.



За допомогою мобільних телефонів ув'язнені можуть переписуватися, давати інструкції або замовляти виконання шахрайських схем.



— Чи є шанс ошуканим людям повернути свої гроші назад?



Так, звичайно. Оскільки після повідомлення шахраю про підозру та перед скеруванням обвинувального акту в суд, потерпілий пише заяву про те, що йому не повернули завданої шкоди. Надалі суд приймає рішення щодо стягнення грошей із підозрюваного.



Найпоширеніші схеми шахрайства та кримінальна відповідальність



— Які найпоширеніші схеми використовують шахраї та якими соціальними мережами найчастіше користуються?



На Волині щодня реєструється від 20 до 40 онлайн – шахрайств.



Частина з них це — телефоні дзвінки, нібито "дзвінок з банку". Телефонують шахраї та повідомляють, що з вашого рахунку щойно намагались списати кошти або здійснити переказ. Для того, щоб вберегти Вас від шахрайства, просять назвати ваші конфіденційні дані, дані банківської карти, термін її дії та СVV-код; або ж можуть запропонувати переказати кошти на іншу карту. Звичайно це карти шахраїв.



Неотримання товару — це коли ви щось замовляєте, оплачуєте товар і не отримуєте бажаного. Шахраї створюють вигляд реальних інтернет-магазинів, пропонуючи привабливі ціни на популярні товари. Після того, як людина робить покупку, вони отримують гроші за замовлення, але замість товару надсилають лише порожню упаковку або взагалі не здійснюють доставку.



Дуже багато шахрайств, пов’язаних з фішинговими посиланнями. Фішингові посилання стали однією з основних схем шахрайства в Інтернеті. Завдяки їхній простоті та ефективності шахраї можуть легко обманювати користувачів і отримувати доступ до їхніх особистих даних, грошей або акаунтів.



Наприклад, шахраї створюють односторінкові сайти, ідентичні до популярних платформ, де здійснюється торгівля, відрізняються вони лише тим, що скидають вам таке посилання в месенджери, та перейшовши за таким посиланням Вас попросять ввести номер банківської карти, термін її дії та CVV – код.



Фішингові посилання з голосуванням — це ще один вид шахрайства, який активно використовують шахраї. Ці посилання часто маскуються під вигляд реальних опитувань або голосувань, щоб отримати доступ до ваших особистих даних. Зазвичай використовують для того, щоб зламати ваш акаунт. Прикладом того може бути, коли від Вашого імені просять позичити кошти у різних месенджерах.



Також є частина, яка стосується оренди неіснуючого житла, шахраї створюють на платформах для оренди житла оголошення, з дуже привабливою ціною і надалі під час спілкування просять завдаток. Отримуючи його, блокують потерпілу особу у всіх месенджерах, а оголошення не можливо знайти. Для того, щоб увійти в довіру можуть скидати фотографії документів, наприклад паспорт, чи водійське посвідчення або інші документи.



З розвитком технологій, включаючи соціальні мережі й месенджери, телефонні шахраї також знаходять нові способи маніпулювати людьми.



— Яка відповідальність загрожує за шахрайство?



Насамперед – шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, воно може бути вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому або у великих розмірах.



Шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, це те, що безпосередньо належить до компетенції кіберполіції, такі дії кваліфіковані згідно ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України та караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.



Шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому або в особливо великих розмірах або організованою групою.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді як накладення штрафу, так і виправні роботи, також обмеженням та позбавленням волі, залежно від масштабів шахрайства, числа осіб, які брали участь у злочині, і розміру завданих збитків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 2024 рік на Волині правоохоронці зареєстрували 5005 звернень про шахрайства. Станом на січень 2025 вже надійшли 337 таких повідомлень.Статистика лише зростає, оскільки шахраї щодня вигадують нові шахрайські схеми, розповіла Суспільному оперуповноважена відділу протидії кіберзлочинам Нацполіції ВолиніНайперше — не можна надавати жодної фінансової інформації (номери карток, CVV-коди, паролі) незнайомим людям та не можна вводити такі дані не невідомих та підозрілих сайтів.Потрібно перевіряти інформацію. Зателефонувати на офіційний номер компанії або перевірити через інші надійні джерела справжність повідомлень. Коли до вас звертаються з проханням позичити грошей, краще зателефонуйте до тієї людини, яка вам пише.Не піддавайтеся емоціям або терміновим запитам. Шахраї намагаються викликати відчуття терміновості, щоб ви не встигли подумати, каже Ірина Цесар.Також, щоб захисти свої персональні дані в інтернеті потрібно оновлювати паролі та активувати двофакторну автентифікацію.Має насторожити, якщо у повідомленні є очевидні граматичні помилки, незвичайна структура тексту або неправдоподібне оформлення; дзвінки з невідомих або підозрілих номерів телефону; посилання на "офіційний сайт", яке має неправильний або підозрілий URL (наприклад, "hhtps://" замість "https://"); обіцянки заробітку "легких грошей".Проєкт кіберполіції Brama допомагає дізнатись, як безпечно користуватись всесвітньою мережею, та не стати жертвою шахрайстваШахрайства через мобільні телефони та Інтернет мають різні характерні особливості, і обидва методи активно використовуються злочинцями.На мою думку, інтернет-шахрайства зараз більш розповсюджені. Це пов'язано з великою кількістю потенційних жертв і доступом до глобальних ресурсів через мережу. Однак у кожній конкретній ситуації може бути по-різному залежно від регіону, технологічної обізнаності людей та рівня захисту.Дійсно, є така думка, що найбільше на гачок шахраїв потрапляють люди пенсійного віку, але насправді це не зовсім так. Хоча люди старшого віку можуть бути більш уразливими до шахрайств через менш досвідчений підхід до нових технологій, або недостатнє знайомство з інтернет-безпекою, шахраї спрямовують свої зусилля на різні вікові групи.Незалежно від віку, люди, які активно користуються онлайн-платформами для покупок, банкінгу, роботи чи навчання, можуть стати мішенню для шахраїв. Вони можуть бути обмануті через фальшиві сайти, підроблені запити на оновлення паролів або фішингові посилання.Конкретної цифри як такої немає, ми розкриваємо кримінальні правопорушення як на своїй території обслуговування, так і у випадках встановлення особи шахрая на іншій території. Негайно інформуємо колег про всі обставини та надаємо необхідну інформацію.Значна частина постраждалих від інтернет-шахрайств не звертається з заявами, оскільки вважають, що сума збитків незначна або потерпілі можуть вирішити, що звертатися до поліції — це зайва трата часу, або ж не має достатньо інформації про ту чи іншу подію.Кожен потерпілий має право знати, на якій стадії перебуває розслідування його справи, за винятком випадків, коли це може зашкодити розслідуванню. Законодавство гарантує потерпілому право на отримання інформації про хід справи, якщо не порушується таємниця слідства. Якщо є якийсь конкретний випадок, вам слід звертатися з письмовими запитами, скаргами до прокуратури або інших органів влади.Попри заборону, ув’язнені часто мають доступ до мобільних телефонів, які проникають у в'язниці через сторонніх людей. За допомогою таких телефонів вони можуть: вести телефонні розмови з партнерами на волі для організації шахрайських схем; використовувати інтернет для створення фішингових посилань, скоєння онлайн-шахрайств, продажу фальшивих товарів, або для інших злочинних дій.За допомогою мобільних телефонів ув'язнені можуть переписуватися, давати інструкції або замовляти виконання шахрайських схем.Так, звичайно. Оскільки після повідомлення шахраю про підозру та перед скеруванням обвинувального акту в суд, потерпілий пише заяву про те, що йому не повернули завданої шкоди. Надалі суд приймає рішення щодо стягнення грошей із підозрюваного.На Волині щодня реєструється від 20 до 40 онлайн – шахрайств.Частина з них це — телефоні дзвінки, нібито "дзвінок з банку". Телефонують шахраї та повідомляють, що з вашого рахунку щойно намагались списати кошти або здійснити переказ. Для того, щоб вберегти Вас від шахрайства, просять назвати ваші конфіденційні дані, дані банківської карти, термін її дії та СVV-код; або ж можуть запропонувати переказати кошти на іншу карту. Звичайно це карти шахраїв.Неотримання товару — це коли ви щось замовляєте, оплачуєте товар і не отримуєте бажаного. Шахраї створюють вигляд реальних інтернет-магазинів, пропонуючи привабливі ціни на популярні товари. Після того, як людина робить покупку, вони отримують гроші за замовлення, але замість товару надсилають лише порожню упаковку або взагалі не здійснюють доставку.Дуже багато шахрайств, пов’язаних з фішинговими посиланнями. Фішингові посилання стали однією з основних схем шахрайства в Інтернеті. Завдяки їхній простоті та ефективності шахраї можуть легко обманювати користувачів і отримувати доступ до їхніх особистих даних, грошей або акаунтів.Наприклад, шахраї створюють односторінкові сайти, ідентичні до популярних платформ, де здійснюється торгівля, відрізняються вони лише тим, що скидають вам таке посилання в месенджери, та перейшовши за таким посиланням Вас попросять ввести номер банківської карти, термін її дії та CVV – код.Фішингові посилання з голосуванням — це ще один вид шахрайства, який активно використовують шахраї. Ці посилання часто маскуються під вигляд реальних опитувань або голосувань, щоб отримати доступ до ваших особистих даних. Зазвичай використовують для того, щоб зламати ваш акаунт. Прикладом того може бути, коли від Вашого імені просять позичити кошти у різних месенджерах.Також є частина, яка стосується оренди неіснуючого житла, шахраї створюють на платформах для оренди житла оголошення, з дуже привабливою ціною і надалі під час спілкування просять завдаток. Отримуючи його, блокують потерпілу особу у всіх месенджерах, а оголошення не можливо знайти. Для того, щоб увійти в довіру можуть скидати фотографії документів, наприклад паспорт, чи водійське посвідчення або інші документи.З розвитком технологій, включаючи соціальні мережі й месенджери, телефонні шахраї також знаходять нові способи маніпулювати людьми.Насамперед – шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, воно може бути вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому або у великих розмірах.Шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, це те, що безпосередньо належить до компетенції кіберполіції, такі дії кваліфіковані згідно ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України та караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.Шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому або в особливо великих розмірах або організованою групою.Санкція статті передбачає покарання у вигляді як накладення штрафу, так і виправні роботи, також обмеженням та позбавленням волі, залежно від масштабів шахрайства, числа осіб, які брали участь у злочині, і розміру завданих збитків.

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