Загинув пасажир: на Волині судили водія, який п'яним скоїв смертельну аварію

Загинув пасажир: на Волині судили водія, який п'яним скоїв смертельну аварію
Понад п'ять років позбавлення волі – постановлено вирок винуватцю смертельної ДТП на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокураутри.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 55-річного жителя села Залісоче Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження та смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Увечері 7 березня 2024 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля «Volkswagen Passat», на автодорозі поблизу селища Гремяче Луцького району не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та з'їхав у кювет, де авто зіткнулося із бетонною спорудою.

У результаті ДТП троє пасажирів отримали травми, а один – 49-річний чоловік – загинув.

Суд призначив водію покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років.

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Теги: Волинь, ДТП, загиблий
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