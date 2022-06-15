Загинув пасажир: на Волині судили водія, який п'яним скоїв смертельну аварію
Сьогодні, 15:43
Понад п'ять років позбавлення волі – постановлено вирок винуватцю смертельної ДТП на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокураутри.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 55-річного жителя села Залісоче Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження та смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Увечері 7 березня 2024 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля «Volkswagen Passat», на автодорозі поблизу селища Гремяче Луцького району не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та з'їхав у кювет, де авто зіткнулося із бетонною спорудою.
У результаті ДТП троє пасажирів отримали травми, а один – 49-річний чоловік – загинув.
Суд призначив водію покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокураутри.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 55-річного жителя села Залісоче Луцького району винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження та смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
Увечері 7 березня 2024 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом автомобіля «Volkswagen Passat», на автодорозі поблизу селища Гремяче Луцького району не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та з'їхав у кювет, де авто зіткнулося із бетонною спорудою.
У результаті ДТП троє пасажирів отримали травми, а один – 49-річний чоловік – загинув.
Суд призначив водію покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років.
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