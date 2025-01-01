Навіки 45: Луцька громада попрощалася із захисником України Сергієм Лазарєвим
Сьогодні, 16:02
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Сергія Лазарєва, який загинув у війні із загарбницькою росією.
Про це повідомили у міській раді.
11 лютого Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.
Лазарєв Сергій Анатолійович (04.09.1979 року народження) загинув 1 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом і родиною, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Після завершення богослужіння труну з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Місцем останнього спочинку Сергія Лазарєва став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у міській раді.
11 лютого Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.
Лазарєв Сергій Анатолійович (04.09.1979 року народження) загинув 1 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом і родиною, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Після завершення богослужіння труну з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Місцем останнього спочинку Сергія Лазарєва став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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