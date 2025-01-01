Навіки 45: Луцька громада попрощалася із захисником України Сергієм Лазарєвим

Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця, який загинув у війні із загарбницькою росією.Про це повідомили у міській раді.11 лютого Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.Лазарєв Сергій Анатолійович (04.09.1979 року народження) загинув 1 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Андріївка Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом і родиною, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.Після завершення богослужіння труну з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Місцем останнього спочинку Сергія Лазарєва став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.