Жителі двох сіл на Волині зібрали 100 тисяч гривень для ЗСУ





Про це Олександр Гаврилюк.



"За частину коштів на прохання військового командування одного з підрозділів ЗСУ, де проходять службу наші земляки, було закуплено прилади, матеріали та обладнання для підвищення ефективності та боєздатності підрозділу.



Все було передано військовослужбовцям, які перебували у нашому краї у відрядженні і зараз прямують на фронт", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інші кошти невтомні колядники направлять на купівлю автомобілів для земляків - військових.



"Щира вдячність Вам, шановні, за наполегливість і працелюбність. Невдовзі надійде ще одна партія закупленого обладнання за кошти громади. Допомогу буде відправлено до наших захисників", - зазначив селищний голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вагомий вклад у зміцнення Збройних сил України внесли аматори сцени із Цмін та Нових Підцаревич. Поставивши перед собою мету, наколядували 100 тисяч гривень.Про це повідомив Маневицький селищний голова"За частину коштів на прохання військового командування одного з підрозділів ЗСУ, де проходять службу наші земляки, було закуплено прилади, матеріали та обладнання для підвищення ефективності та боєздатності підрозділу.Все було передано військовослужбовцям, які перебували у нашому краї у відрядженні і зараз прямують на фронт", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інші кошти невтомні колядники направлять на купівлю автомобілів для земляків - військових."Щира вдячність Вам, шановні, за наполегливість і працелюбність. Невдовзі надійде ще одна партія закупленого обладнання за кошти громади. Допомогу буде відправлено до наших захисників", - зазначив селищний голова.

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