Два молодики за 120 тисяч гривень переправляли військовозобов'язаних чоловіків з Волині до Білорусі

Два молодики за 120 тисяч гривень переправляли військовозобов'язаних чоловіків з Волині до Білорусі
СБУ та Держприкордонслужба викрили чергову схему ухилення від військової служби.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Служба безпеки затримали двох молодиків, які організували незаконний механізм ухилення від мобілізації.

Зловмисниками виявилися 19-річний та 20-річний уродженці Рівненщини. Вони пропонували військовозобов’язаним за гроші незаконно вивезти їх до республіки білорусь поза встановленими пунктами пропуску. Свої “послуги” ділки оцінювали у 120 тис.грн з особи. Вивозили утікачів з території Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

Правоохоронці затримали зловмисників на Житомирщині поблизу державного кордону під час спроби незаконного вивезення п’ятьох чоловіків призовного віку.

Обом фігурантам уже повідомлено про підозру за ч.2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних до злочинної діяльності.
Два молодики за 120 тисяч гривень переправляли військовозобов'язаних чоловіків з Волині до Білорусі

Заходи з викриття проведені оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно з Держприкордонслужбою, слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що прикордонники затримали двох мешканців Рівненщини, які збиралися незаконно перетнути кордон на Волині.

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Теги: Волинь, СБУ
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