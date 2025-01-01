Через «Ягодин» до Латвії намагалися вивезти «тіньову» деревину

Волинські митники зупинили протиправний експорт з України «тіньової» деревини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Виготовлені з сосни садові кілки для огорожі фактурною вартістю майже 300 тисяч гривень везли через митний пост «Ягодин» із Житомирщини до Латвії. Як того вимагає законодавство, серед товаросупровідних документів подали Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів.Ці документи разом із результатами повного митного огляду митники представили експертам із кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України. За висновками науковців, просторові параметри кілків, завантажених у причеп, лише частково відповідають параметрам сосен, описаних у поданому Сертифікаті."Відтак усі «сумнівні» соснові кілки, походження яких не підтверджене, тимчасово вилучені. Щодо них складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу документа, що містить неправдиві відомості, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з їх конфіскацією або без такої (за рішенням суду). Розпочато провадження у справі про порушення митних правил", - зазначили на митниці.