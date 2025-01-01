Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 12 лютого

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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