Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
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