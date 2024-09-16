У Луцьку медики врятували життя чоловіку, який лежав непритомний на вулиці

У Луцьку медики врятували життя чоловіку, який лежав непритомний на вулиці
Волинські медики здійснили чергову успішну серцево-легеневу реанімацію чоловіку, який лежав непритомний на одній із вулицб Луцька.

9 лютого лікарська бригада екстреної медичної допомоги Луцького міського відділення ЕМД № 2 провела чергову успішну серцево-легеневу реанімацію, - про це повідомляють у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

О 06:36 год на лінію «103» надійшов виклик, що на одній з вулиць міста перебуває чоловік без свідомості.

По прибуттю на місце лікарської бригади Луцького міського відділення ЕМД № 2 було виявлено чоловіка приблизно 50 років без свідомості. При огляді з'ясувалося, що пацієнт перебуває у стані гіпоглікемічної коми та загального переохолодження.

Бригада розпочала надавати медичну допомогу згідно алгоритмів та протоколів екстреної медичної допомоги. Однак під час цього стан пацієнта різко погіршився: було зафіксовано відсутність пульсу на магістральних судинах та відсутність дихання. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Завдяки високому професіоналізму та швидкій, чіткій, злагодженій роботі бригади через 12 хвилин реанімаційних заходів вдалося відновити серцебиття. У пацієнта з’явилося самостійне дихання.

Після стабілізації стану чоловіка було доставлено до закладу охорони здоров'я.

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Теги: медицина, Луцьк, життя
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