У Луцькій громаді через ГРВІ на карантин відправили 30 класів
Сьогодні, 22:38
У Луцькій міській територіальній громаді через захворюваність на грип та ГРВІ, на карантин відправили 30 класів.
Про це повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар на своїй сторінці у фейсбуці.
"Станом на 11.02 2025 року через захворюваність на грип, ГРВІ та супутні хвороби в Луцькій міській територіальній громаді кількість відсутніх здобувачів у ЗЗСО становить 10 % , а у ЗДО – 8 %. Загалом на карантині перебуває 30 класів із понад 1100", - йдеться у повідомленні Віталія Бондаря.
Згідно з повідомлень фахівців Луцького районного відділу ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ», які здійснюють щотижневий моніторинг, у жовті 2024 р. розпочався епідемічний сезон із захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) та грипом, в тому числі Covid-19, який триватиме до травня 2025року.
Станом на кінець грудня 2024 року епідемічний поріг в Луцькій громаді не був перевищений, проте спостерігалася стійка тенденція до зростання рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дітей дошкільного та шкільного віку.
Віталій Бондар додав, що в разі відсутності 20 % дітей з ознаками хвороби одного класу (групи) від загальної кількості здобувачів, приймаються рішення про призупинення освітнього процесу або перехід на навчання з використанням технологій дистанційного навчання терміном на 10-14 днів.
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Про це повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар на своїй сторінці у фейсбуці.
"Станом на 11.02 2025 року через захворюваність на грип, ГРВІ та супутні хвороби в Луцькій міській територіальній громаді кількість відсутніх здобувачів у ЗЗСО становить 10 % , а у ЗДО – 8 %. Загалом на карантині перебуває 30 класів із понад 1100", - йдеться у повідомленні Віталія Бондаря.
Згідно з повідомлень фахівців Луцького районного відділу ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ», які здійснюють щотижневий моніторинг, у жовті 2024 р. розпочався епідемічний сезон із захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) та грипом, в тому числі Covid-19, який триватиме до травня 2025року.
Станом на кінець грудня 2024 року епідемічний поріг в Луцькій громаді не був перевищений, проте спостерігалася стійка тенденція до зростання рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дітей дошкільного та шкільного віку.
Віталій Бондар додав, що в разі відсутності 20 % дітей з ознаками хвороби одного класу (групи) від загальної кількості здобувачів, приймаються рішення про призупинення освітнього процесу або перехід на навчання з використанням технологій дистанційного навчання терміном на 10-14 днів.
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