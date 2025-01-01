12 лютого на Волині: гортаючи календар

12 лютого на Волині: гортаючи календар
12 лютого день народження у знаного на Волині та в Україні аграрія, директора сільськогосподарського приватного підприємства «Рать» Луцького району Віктора Шумського.

Колектив інтернет-видання ВолиньPost від щирого серця вітає Віктора Анатолійовича з Днем народження!

Ваша наполеглива праця, відданість рідній землі та невтомне прагнення до розвитку стали основою успіху СГПП “РАТЬ”. Ви не лише зразковий керівник, а й людина великої душі, яка щоденно допомагає людям та робить добрі справи.

Нехай доля щедро винагороджує Вас здоров’ям, радістю та натхненням! Щоб Ваші дії, задуми й надалі приносили користь Україні та наближали перемогу, а підтримка близьких та повага людей залишалась найкращою нагородою!

Вітаємо іменинника зі святом та бажаємо мирного неба, міцного здоров'я та усіх земних благ. Нехай Ваша самовіддана праця завжди приносить радість і задоволення! Нехай примножуються Ваші здобутки, здійснюються мрії та сподівання!


Іменинники сьогодні – Олексій, Антоній, Євген, Марія, Мелетій

Сьогодні, 12 лютого, відзначають професійне свято — Міжнародний день шлюбних агентств. Ідея заснування такого свята належить одному з українських шлюбних агентств. Зараз таку традицію підхопили й інші країни світу.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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