12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
12 лютого день народження у знаного на Волині та в Україні аграрія, директора сільськогосподарського приватного підприємства «Рать» Луцького району Віктора Шумського.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost від щирого серця вітає Віктора Анатолійовича з Днем народження!
Ваша наполеглива праця, відданість рідній землі та невтомне прагнення до розвитку стали основою успіху СГПП “РАТЬ”. Ви не лише зразковий керівник, а й людина великої душі, яка щоденно допомагає людям та робить добрі справи.
Нехай доля щедро винагороджує Вас здоров’ям, радістю та натхненням! Щоб Ваші дії, задуми й надалі приносили користь Україні та наближали перемогу, а підтримка близьких та повага людей залишалась найкращою нагородою!
Вітаємо іменинника зі святом та бажаємо мирного неба, міцного здоров'я та усіх земних благ. Нехай Ваша самовіддана праця завжди приносить радість і задоволення! Нехай примножуються Ваші здобутки, здійснюються мрії та сподівання!
Іменинники сьогодні – Олексій, Антоній, Євген, Марія, Мелетій
Сьогодні, 12 лютого, відзначають професійне свято — Міжнародний день шлюбних агентств. Ідея заснування такого свята належить одному з українських шлюбних агентств. Зараз таку традицію підхопили й інші країни світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Колектив інтернет-видання ВолиньPost від щирого серця вітає Віктора Анатолійовича з Днем народження!
Ваша наполеглива праця, відданість рідній землі та невтомне прагнення до розвитку стали основою успіху СГПП “РАТЬ”. Ви не лише зразковий керівник, а й людина великої душі, яка щоденно допомагає людям та робить добрі справи.
Нехай доля щедро винагороджує Вас здоров’ям, радістю та натхненням! Щоб Ваші дії, задуми й надалі приносили користь Україні та наближали перемогу, а підтримка близьких та повага людей залишалась найкращою нагородою!
Вітаємо іменинника зі святом та бажаємо мирного неба, міцного здоров'я та усіх земних благ. Нехай Ваша самовіддана праця завжди приносить радість і задоволення! Нехай примножуються Ваші здобутки, здійснюються мрії та сподівання!
Іменинники сьогодні – Олексій, Антоній, Євген, Марія, Мелетій
Сьогодні, 12 лютого, відзначають професійне свято — Міжнародний день шлюбних агентств. Ідея заснування такого свята належить одному з українських шлюбних агентств. Зараз таку традицію підхопили й інші країни світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Ми готові до зустрічей із представниками США», – Зеленський
11 лютий, 23:19
У Луцькій громаді через ГРВІ на карантин відправили 30 класів
11 лютий, 22:38