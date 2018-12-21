На Рівненщині двоє чоловіків побили працівників ТЦК і пошкодили техніку

11 лютого в одному з районів Рівненської області, під час перевірки військово-облікових документів, чоловіки мобілізаційного віку здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання останніми своїх службових повноважень.Військовослужбовцям нанесли тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку, - про це повідомляють у Рівненському ТЦК і СП.На місце події було скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Життю та здоров'ю військовослужбовців ТЦК та СП наразі нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять необхідні слідчо-оперативні дії відносно правопорушників.Громадяни України, що скоїли даний злочин, в обов’язковому порядку будуть притягнуті до відповідальності згідно вимог чинного законодавства. На даний момент вони вже перебувають в розшуку, адже втекли з місця скоєння злочину.На сторінці ТЦК та СП повідомили, що відповідно до Кримінального Кодексу України громадяни України за вчинення правопорушень несуть кримінальну відповідальність.Так, відповідно до вимог статті 114-1. перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.Умисне тяжке тілесне ушкодження (Стаття 121.) карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб - карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.Умисне знищення або пошкодження (Стаття 194.) чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, - карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк."Вкотре нагадуємо громадянам України мобілізаційного віку про необхідність своєчасного оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом.Закликаємо громадян не керуватися емоціями, а послуговуватися здоровим глуздом", - підсумували у дописі на сторінці ТЦК та СП.