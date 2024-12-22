Волинянка здобула бронзу на легкоатлетичному чемпіонаті у Болгарії

Уляна Степанюк здобула бронзу на юніорському легкоатлетичному чемпіонаті, що відбувався у Болгарії.



Про це повідомили у Ковельській міській раді



Ковельчанка Уляна Степанюк принесла «бронзу» збірній України на юніорському чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) у приміщенні, що відбувся у столиці Болгарії – Софії.



Загалом українці здобули три медалі на цих змаганнях: одне «золото» та дві «бронзи».



Вихованку КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича» тренує Алла Повх.

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