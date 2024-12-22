Волинянка здобула бронзу на легкоатлетичному чемпіонаті у Болгарії

Волинянка здобула бронзу на легкоатлетичному чемпіонаті у Болгарії
Ковельчанка Уляна Степанюк здобула бронзу на юніорському легкоатлетичному чемпіонаті, що відбувався у Болгарії.

Про це повідомили у Ковельській міській раді

Ковельчанка Уляна Степанюк принесла «бронзу» збірній України на юніорському чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) у приміщенні, що відбувся у столиці Болгарії – Софії.

Загалом українці здобули три медалі на цих змаганнях: одне «золото» та дві «бронзи».

Вихованку КЗ «КДЮСШ ім. Є. Кондратовича» тренує Алла Повх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, Україна, Ковель, Волинь, Болгарія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка здобула бронзу на легкоатлетичному чемпіонаті у Болгарії
Сьогодні, 05:28
В Україні обговорять зниження цін на ліки
Сьогодні, 03:41
На Рівненщині двоє чоловіків побили працівників ТЦК і пошкодили техніку
Сьогодні, 01:15
12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Ми готові до зустрічей із представниками США», – Зеленський
11 лютий, 23:19
Схожі новини
Волейболістки-волинянки виступатимуть за збірну України Волейболістки-волинянки виступатимуть за збірну України
04 лютий, 07:32
Ексгравець «Волині» приєднався до команди УПЛ Ексгравець «Волині» приєднався до команди УПЛ
04 лютий, 05:28
Спортсменка з Волині стала призеркою чемпіонату України Спортсменка з Волині стала призеркою чемпіонату України
04 лютий, 01:15
Біатлоніст з Волині став бронзовим призером Чемпіонату України Біатлоніст з Волині став бронзовим призером Чемпіонату України
22 грудень, 2024, 13:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка здобула бронзу на легкоатлетичному чемпіонаті у Болгарії
Сьогодні, 05:28
 0
В Україні обговорять зниження цін на ліки
Сьогодні, 03:41
 0
На Рівненщині двоє чоловіків побили працівників ТЦК і пошкодили техніку
Сьогодні, 01:15
 0
12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Ми готові до зустрічей із представниками США», – Зеленський
11 лютий, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8