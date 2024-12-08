Міноборони почне підписувати контракти з 18-24-річними: 1 млн грн будуть платити частинами

Міноборони почне підписувати контракти з 18-24-річними: 1 млн грн будуть платити частинами
Кабінет Міністрів у вівторок затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років, що передбачає отримання 1 млн гривень одноразової грошової допомоги.

Про це повідомляє "Українська правда", посиаючись на повідомлення міністра оборони Рустема Умєрова, Міністерства оборони України.

"Контракт для добровольців від 18 до 24 років на 1 рік передбачає базову загальновійськову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині", - йдеться у дописі.

Добровольці отримають 1 млн одноразової грошової допомоги:

200 000 грн – після підписання контракту
300 000 грн – після проходження підготовки
500 000 грн – у день виключення зі списків особового складу військової частини.

Щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн. Додаткова винагорода за виконання бойових завдань".

Умєров розповів, що цей контракт передбачає базову загальновійськову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині. За його словами загальний річний дохід може сягати 2 000 000 грн, залежно від бойових завдань.

"Крім того, передбачена компенсація оренди житла на час служби, а після її завершення – можливість отримати іпотеку під 0% у межах програми "єОселя". Також передбачена низка соціальних гарантій. Наприклад, навчання у ЗВО в межах установлених квот за державний кошт після закінчення контракту. Окрім цього, запроваджено право на вільний виїзд за кордон після звільнення зі служби; також такі добровольці не підлягають мобілізації протягом 12 місяців після завершення контракту", - написав Умєров.

Для того, щоб підписати такий контракт потрібно подати заявку на сайті 18-24.army.gov.ua або обрати бригаду в "Резерв+".

Кнопка у застосунку буде активною з найближчим оновленням, йдеться у повідомленні.

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Теги: мобілізація, контракт, війна, Україна
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