В Україні обговорять зниження цін на ліки

В Україні обговорять зниження цін на ліки
На засіданні РНБО 12 лютого будуть розглянуті конкретні пропозиції щодо зниження цін на ліки в аптеках.

Президент Володимир Зеленський призначив засідання Ради національної безпеки й оборони на середу, 12 лютого. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 11 лютого, - пише "Кореспондент".

"І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями", - сказав гарант.

Раніше повідомлялося, що готується засідання РНБО, на якому будуть розглянуті конкретні пропозиції щодо зниження цін на ліки виробниками та мережами.

Зеленськийу вечірньому відеозверненні 5 лютого підняв питання про занадто високі ціни на ліки в українських аптеках. Президент розкритикував занадто високі ціни на медпрепарати та вимагає змінити цінову політику на фармринку, інакше декого з високопосадовців буде звільнено.

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Теги: ціни, Україна, ліки, медикаменти
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