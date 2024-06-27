В Україні обговорять зниження цін на ліки





Президент Володимир Зеленський призначив засідання Ради національної безпеки й оборони на середу, 12 лютого. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 11 лютого, - пише



"І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями", - сказав гарант.



Раніше повідомлялося, що готується засідання РНБО, на якому будуть розглянуті конкретні пропозиції щодо зниження цін на ліки виробниками та мережами.



Зеленськийу вечірньому відеозверненні 5 лютого підняв питання про занадто високі ціни на ліки в українських аптеках. Президент розкритикував занадто високі ціни на медпрепарати та вимагає змінити цінову політику на фармринку, інакше декого з високопосадовців буде звільнено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На засіданні РНБО 12 лютого будуть розглянуті конкретні пропозиції щодо зниження цін на ліки в аптеках.Президентпризначив засідання Ради національної безпеки й оборони на середу, 12 лютого. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 11 лютого, - пише "Кореспондент". "І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями", - сказав гарант.Раніше повідомлялося, що готується засідання РНБО, на якому будуть розглянуті конкретні пропозиції щодо зниження цін на ліки виробниками та мережами.Зеленськийу вечірньому відеозверненні 5 лютого підняв питання про занадто високі ціни на ліки в українських аптеках. Президент розкритикував занадто високі ціни на медпрепарати та вимагає змінити цінову політику на фармринку, інакше декого з високопосадовців буде звільнено.

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