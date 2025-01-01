«Моя третя рука, очі, вуха і ніс»: іструктор-кінолог Волинського прикордонного загону про напарника Мухтара. ВІДЕО

Володимир Ісраілов служить понад 20 років. Тренує собак для охорони українського кордону. На початку повномасштабного вторгнення був закордоном, проте вже у кінці лютого 2022 року батько трьох дітей повернувся та став у військовий стрій.



Про те, як Володимир Ісраілов служить у Волинському прикордонному загоні у парі з псом Мухтаром, військовослужбовець розповів



"Мухтар має специфічний характер, дуже впертий. Свого добивається"

Німецька вівчарка, з якою у парі працює Володимир Ісраілов, сім з половиною років на службі. Після восьми років Мухтар піде на пенсію, каже інструктор.



"Перший пес був Барон. Я з ним пройшов все навчання. На кордоні мені дали іншого службового пса, це був Лорд, старий, 11 років йому було, але дуже хороший. Працював по запахових слідах, з пошуку правопорушників. Потім була собака, з якою пропрацював 10 років і звільнився", — каже Володимир Ісраілов.



Нині інструктор-кінолог працює з Мухтаром. Тренування відбуваються постійно: 4 рази на місяць планові та ще впродовж служби. Собака має обов'язково вміти затримати правопорушника, вести його охорону та конвоювання, також припиняти спроби втечі та нападу. Для цього тренування відбуваються з помічниками, розповідає кінолог.



"Ми це все відпрацьовуємо, щоб собака вмів долати певні перешкоди, які можуть бути при переслідуванні. Мухтар, такий специфічний в нього характер. Дуже впертий. Свого добивається. Він — моя третя рука, очі, вуха і ніс на службі", — розповідає про напарника інструктор.



Найбільше, каже Володимир Ісраілов, пес любить їхати на завдання в авто.



"Війна вплинула на охорону кордону"

Для несення військової служби безпосередньо на ділянці кордону Володимир Ісраілов одягає спеціальне екіпірування, бере табельну зброю, засоби зв'язку та собаку. Чергова зміна може тривати по-різному від 5 до 8 годин, все залежить від завдань, які має виконати прикордонний наряд. За цей час, каже кінолог, може подолати відстань понад 10 кілометрів.



Собака допомогає виявляти людей, які незаконно намагаються перетнути державний кордон, десь переховується серед кущів чи чагарників, затримує їх.



"Війна безпосередньо вплинула на охорону кордону збільшилася кількість правопорушників, які намагаються перетнути державний кордон. Більш навчаємо собаку до застосування в бойових умовах, навчаємо реагувати на дрони, БПЛА, щоб він їх виявляв та показував нам", — говорить кінолог.



Зі слів Володимира Ісраілова, вчити собаку треба все життя. У навчальному центрі вчать базових знань, а на ділянці кордону, яку доводиться охороняти є нюанси. Наприклад, може бути ділянка кордону, де дуже багато лісу, то собаку треба навчити переслідувати порушників по лісистій, болотистій місцевості. Може бути, що багато населених пунктів, треба вчити, як переслідувати по селах.



"Так само ми підготовлюємо службових собак до хитрощів, які застосовують правопорушники. Там спеціальним спреєм кроплять сліди, або інші засоби використовують, щоб збити собаку із запахового сліду. Для цього спеціально навчаємо собаку, щоб вона не втрачала слід", — каже інструктор.



Кінолог каже, що Мухтар — то його справжній друг. Коли з дому бере їжу для себе, то й для нього лоток складає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! служить понад 20 років. Тренує собак для охорони українського кордону. На початку повномасштабного вторгнення був закордоном, проте вже у кінці лютого 2022 року батько трьох дітей повернувся та став у військовий стрій.Про те, як Володимир Ісраілов служить у Волинському прикордонному загоні у парі з псом Мухтаром, військовослужбовець розповів Суспільному. "Мухтар має специфічний характер, дуже впертий. Свого добивається"Німецька вівчарка, з якою у парі працює Володимир Ісраілов, сім з половиною років на службі. Після восьми років Мухтар піде на пенсію, каже інструктор."Перший пес був Барон. Я з ним пройшов все навчання. На кордоні мені дали іншого службового пса, це був Лорд, старий, 11 років йому було, але дуже хороший. Працював по запахових слідах, з пошуку правопорушників. Потім була собака, з якою пропрацював 10 років і звільнився", — каже Володимир Ісраілов.Нині інструктор-кінолог працює з Мухтаром. Тренування відбуваються постійно: 4 рази на місяць планові та ще впродовж служби. Собака має обов'язково вміти затримати правопорушника, вести його охорону та конвоювання, також припиняти спроби втечі та нападу. Для цього тренування відбуваються з помічниками, розповідає кінолог."Ми це все відпрацьовуємо, щоб собака вмів долати певні перешкоди, які можуть бути при переслідуванні. Мухтар, такий специфічний в нього характер. Дуже впертий. Свого добивається. Він — моя третя рука, очі, вуха і ніс на службі", — розповідає про напарника інструктор.Найбільше, каже Володимир Ісраілов, пес любить їхати на завдання в авто.Для несення військової служби безпосередньо на ділянці кордону Володимир Ісраілов одягає спеціальне екіпірування, бере табельну зброю, засоби зв'язку та собаку. Чергова зміна може тривати по-різному від 5 до 8 годин, все залежить від завдань, які має виконати прикордонний наряд. За цей час, каже кінолог, може подолати відстань понад 10 кілометрів.Собака допомогає виявляти людей, які незаконно намагаються перетнути державний кордон, десь переховується серед кущів чи чагарників, затримує їх."Війна безпосередньо вплинула на охорону кордону збільшилася кількість правопорушників, які намагаються перетнути державний кордон. Більш навчаємо собаку до застосування в бойових умовах, навчаємо реагувати на дрони, БПЛА, щоб він їх виявляв та показував нам", — говорить кінолог.Зі слів Володимира Ісраілова, вчити собаку треба все життя. У навчальному центрі вчать базових знань, а на ділянці кордону, яку доводиться охороняти є нюанси. Наприклад, може бути ділянка кордону, де дуже багато лісу, то собаку треба навчити переслідувати порушників по лісистій, болотистій місцевості. Може бути, що багато населених пунктів, треба вчити, як переслідувати по селах."Так само ми підготовлюємо службових собак до хитрощів, які застосовують правопорушники. Там спеціальним спреєм кроплять сліди, або інші засоби використовують, щоб збити собаку із запахового сліду. Для цього спеціально навчаємо собаку, щоб вона не втрачала слід", — каже інструктор.Кінолог каже, що Мухтар — то його справжній друг. Коли з дому бере їжу для себе, то й для нього лоток складає.

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