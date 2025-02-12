Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою: є загиблий і поранені

Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою: є загиблий і поранені
Вночі ворог завдав ракетного удару по Києву та околицям столиці. За попередньою інформацією, були використані балістичні засоби ураження, можливо, північнокорейського походження. Працювали засоби протиповітряної оборони. Відомо про одного загиблого – в Оболонському районі. Також там поранені четверо людей, зокрема дівчинка 9 років.

Про це повідомили мер міста Віталій Кличко і ДСНС, пише LB.ua.

Виклики надходили і в Соломʼянському, Святошинському.

Голосіївському, Дарницькому і Подільському районах. Станом на 5:37, за даними ДСНС, було відомо про такі наслідки:

Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула 1 людина.

Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.

Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.

Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Як спершу написав на своїй сторінці у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Голосіївському та Подільському районах зафіксовано влучання уламків, виникли пожежі.

Мер Віталій Кличко потім повідомив про виклик екстрених служб до чотирьох районів Києва – Солом'янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського. Згодом Віталій Кличко написав, що пожежі палають у Голосіївському, Подільському та Святошинському районах, в Оболонському районі займання на території промзони.

Попередньо пошкоджені навколишні будівлі. У Святошинському районі пожежа на даху багатоповерхівки, звернень до медиків не було.

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Теги: Україна, росія, війна
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