Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою: є загиблий і поранені





Про це повідомили мер міста Віталій Кличко і ДСНС, пише



Виклики надходили і в Соломʼянському, Святошинському.



Голосіївському, Дарницькому і Подільському районах. Станом на 5:37, за даними ДСНС, було відомо про такі наслідки:



Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула 1 людина.



Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.



Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.



Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.



Як спершу написав на своїй сторінці у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Голосіївському та Подільському районах зафіксовано влучання уламків, виникли пожежі.



Мер Віталій Кличко потім повідомив про виклик екстрених служб до чотирьох районів Києва – Солом'янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського. Згодом Віталій Кличко написав, що пожежі палають у Голосіївському, Подільському та Святошинському районах, в Оболонському районі займання на території промзони.



Попередньо пошкоджені навколишні будівлі. У Святошинському районі пожежа на даху багатоповерхівки, звернень до медиків не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі ворог завдав ракетного удару по Києву та околицям столиці. За попередньою інформацією, були використані балістичні засоби ураження, можливо, північнокорейського походження. Працювали засоби протиповітряної оборони. Відомо про одного загиблого – в Оболонському районі. Також там поранені четверо людей, зокрема дівчинка 9 років.Про це повідомили мер містаі ДСНС, пише LB.ua Виклики надходили і в Соломʼянському, Святошинському.Голосіївському, Дарницькому і Подільському районах. Станом на 5:37, за даними ДСНС, було відомо про такі наслідки:Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула 1 людина.Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.Як спершу написав на своїй сторінці у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації, у Голосіївському та Подільському районах зафіксовано влучання уламків, виникли пожежі.Мер Віталій Кличко потім повідомив про виклик екстрених служб до чотирьох районів Києва – Солом'янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського. Згодом Віталій Кличко написав, що пожежі палають у Голосіївському, Подільському та Святошинському районах, в Оболонському районі займання на території промзони.Попередньо пошкоджені навколишні будівлі. У Святошинському районі пожежа на даху багатоповерхівки, звернень до медиків не було.

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