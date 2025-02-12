Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою: є загиблий і поранені
Сьогодні, 09:24
Вночі ворог завдав ракетного удару по Києву та околицям столиці. За попередньою інформацією, були використані балістичні засоби ураження, можливо, північнокорейського походження. Працювали засоби протиповітряної оборони. Відомо про одного загиблого – в Оболонському районі. Також там поранені четверо людей, зокрема дівчинка 9 років.
Про це повідомили мер міста Віталій Кличко і ДСНС, пише LB.ua.
Виклики надходили і в Соломʼянському, Святошинському.
Голосіївському, Дарницькому і Подільському районах. Станом на 5:37, за даними ДСНС, було відомо про такі наслідки:
Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула 1 людина.
Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.
Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.
Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.
Як спершу написав на своїй сторінці у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Голосіївському та Подільському районах зафіксовано влучання уламків, виникли пожежі.
Мер Віталій Кличко потім повідомив про виклик екстрених служб до чотирьох районів Києва – Солом'янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського. Згодом Віталій Кличко написав, що пожежі палають у Голосіївському, Подільському та Святошинському районах, в Оболонському районі займання на території промзони.
Попередньо пошкоджені навколишні будівлі. У Святошинському районі пожежа на даху багатоповерхівки, звернень до медиків не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили мер міста Віталій Кличко і ДСНС, пише LB.ua.
Виклики надходили і в Соломʼянському, Святошинському.
Голосіївському, Дарницькому і Подільському районах. Станом на 5:37, за даними ДСНС, було відомо про такі наслідки:
Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх. На жаль, загинула 1 людина.
Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.
Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.
Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.
Як спершу написав на своїй сторінці у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Голосіївському та Подільському районах зафіксовано влучання уламків, виникли пожежі.
Мер Віталій Кличко потім повідомив про виклик екстрених служб до чотирьох районів Києва – Солом'янського, Святошинського, Голосіївського та Подільського. Згодом Віталій Кличко написав, що пожежі палають у Голосіївському, Подільському та Святошинському районах, в Оболонському районі займання на території промзони.
Попередньо пошкоджені навколишні будівлі. У Святошинському районі пожежа на даху багатоповерхівки, звернень до медиків не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зробити стрибок над болями і втратами: експолонена з Луцька Алла Сенченко про участь в Іграх нескорених
Сьогодні, 10:02
Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу
Сьогодні, 09:44
Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою: є загиблий і поранені
Сьогодні, 09:24
«Моя третя рука, очі, вуха і ніс»: іструктор-кінолог Волинського прикордонного загону про напарника Мухтара. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25