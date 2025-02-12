Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу





Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише



"Пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечені 3 багатоквартирні будинки і 33 авто. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.



Він додав, що також від вечора росіяни атакували Нікопольщину. Били по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах з артилерії, також скинули боєприпас з БпЛА та поцілили дроном-камікадзе.



Минулося без постраждалих.



Уночі над областю збили 3 російські безпілотники.



Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська увечері 11 лютого завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого є пошкоджені будинки, об’єкти бізнесу та навчальний заклад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 11 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого у місті пошкоджено низку об’єктів, але минулося без постраждалих.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, пише Українська правда "Пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечені 3 багатоквартирні будинки і 33 авто. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.Він додав, що також від вечора росіяни атакували Нікопольщину. Били по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах з артилерії, також скинули боєприпас з БпЛА та поцілили дроном-камікадзе.Минулося без постраждалих.Уночі над областю збили 3 російські безпілотники.Раніше голова Ради оборони Кривого Рогуповідомив, що російські війська увечері 11 лютого завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого є пошкоджені будинки, об’єкти бізнесу та навчальний заклад.

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