Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу
Сьогодні, 09:44
Увечері 11 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого у місті пошкоджено низку об’єктів, але минулося без постраждалих.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише Українська правда.
"Пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечені 3 багатоквартирні будинки і 33 авто. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що також від вечора росіяни атакували Нікопольщину. Били по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах з артилерії, також скинули боєприпас з БпЛА та поцілили дроном-камікадзе.
Минулося без постраждалих.
Уночі над областю збили 3 російські безпілотники.
Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська увечері 11 лютого завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого є пошкоджені будинки, об’єкти бізнесу та навчальний заклад.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише Українська правда.
"Пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечені 3 багатоквартирні будинки і 33 авто. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що також від вечора росіяни атакували Нікопольщину. Били по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах з артилерії, також скинули боєприпас з БпЛА та поцілили дроном-камікадзе.
Минулося без постраждалих.
Уночі над областю збили 3 російські безпілотники.
Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська увечері 11 лютого завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого є пошкоджені будинки, об’єкти бізнесу та навчальний заклад.
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