Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу

Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу
Увечері 11 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого у місті пошкоджено низку об’єктів, але минулося без постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише Українська правда.

"Пошкоджена інфраструктура, вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечені 3 багатоквартирні будинки і 33 авто. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що також від вечора росіяни атакували Нікопольщину. Били по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах з артилерії, також скинули боєприпас з БпЛА та поцілили дроном-камікадзе.

Минулося без постраждалих.

Уночі над областю збили 3 російські безпілотники.

Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські війська увечері 11 лютого завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого є пошкоджені будинки, об’єкти бізнесу та навчальний заклад.

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Теги: Україна, росія, війна
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