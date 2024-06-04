Зробити стрибок над болями і втратами: експолонена з Луцька Алла Сенченко про участь в Іграх нескорених

Алла Сенченко — солдатка ЗСУ. У травні 2022 року захисниця отримала поранення під час виконання бойового завдання в Лимані Донецької області, після чого потрапила в полон. Нині жінка представляє Україну на Іграх нескорених-2025.



Лучанка змагатиметься одразу у кількох видах спорту: вейкборд, сноуборд і скелетон, розповіли на сайті Invictus Games, пише



Про війну, полон і повернення в Україну



У війську Алла Сенченко з 2018 року, згодом пішла у запас, але повернулася у ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення, служила у стрілецькому батальйоні. Лучанка виконувала бойові завдання у Слов'янську та Лимані, там підрозділ потрапив у кільце. Під час прориву жінка потрапила в полон.



"Я не боялася нічого на війні, окрім полону, — говорить бійчиня. — Коли я була на передовій, спрацьовували інстинкти самозбереження. На цих інстинктах я жила. І коли опинилася в полоні, цей інстинкт залишився. Я завмерла і пристосувалася до ситуації. Жодного разу не плакала".



Зі слів жінки, щоб абстрагуватися від умов, у яких опинилася — згадувала численні подорожі і побачені колись краєвиди. Зізнається: зламати росіянам її не вдалося.



"Вони (росіяни) намагалися знайти, намацати слабкі точки. Мені було байдуже. Мої побратими загинули і в мене не було до них привʼязки. Наставляли пістолет, я казала: "Вбивай". Вони робили перевірки. Я їх пройшла, — згадує захисниця. — В полоні навчилася приймати себе смердючою, брудною, бо інакше сама собі знизиш самооцінку".

У російському полоні лучанка пробула 8 місяців і 11 днів. В Україну її повернули 4 лютого 2023 року.



Складнощі адаптації і спорт



Алла Сенченко називає себе бунтаркою, з дитинства не любить несправедливість. Додає: після полону важко адаптовувалася до цивільного життя.



"Я контактна людина. Але в певний момент зрозуміла, що мені комфортно наодинці. Це про вразливості. Не хочу, щоб мені робили боляче. Живу сама з собакою. Ми з ним подібні — я маю свою територію, він має свою. І ми не чіпаємо одне одного", — каже жінка.



Після звільнення з полону бійчиня вступила в університет на психолога і зайнялася спортом. До війни жінка захоплювалася серфінгом та іншими видами спорту. Каже: тепер хоче випробувати свої сили на міжнародних змаганнях ветеранів.



"Для мене Ігри нескорених — це шанс зробити щось значуще для себе й для когось. Побути в цій атмосфері, з цими видами спорту — це зробити стрибок над собою, над своїми болями і втратами", — ділиться Алла Сенченко.



Окрім Алли Сенченко у збійній, яка нині представляє Україну на Іграх нескорених-2025 — ще двоє волинян: Костянтин Копелюк і Сергій Гордієвич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанка— солдатка ЗСУ. У травні 2022 року захисниця отримала поранення під час виконання бойового завдання в Лимані Донецької області, після чого потрапила в полон. Нині жінка представляє Україну на Іграх нескорених-2025.Лучанка змагатиметься одразу у кількох видах спорту: вейкборд, сноуборд і скелетон, розповіли на сайті Invictus Games, пише Суспільне У війську Алла Сенченко з 2018 року, згодом пішла у запас, але повернулася у ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення, служила у стрілецькому батальйоні. Лучанка виконувала бойові завдання у Слов'янську та Лимані, там підрозділ потрапив у кільце. Під час прориву жінка потрапила в полон."Я не боялася нічого на війні, окрім полону, — говорить бійчиня. — Коли я була на передовій, спрацьовували інстинкти самозбереження. На цих інстинктах я жила. І коли опинилася в полоні, цей інстинкт залишився. Я завмерла і пристосувалася до ситуації. Жодного разу не плакала".Зі слів жінки, щоб абстрагуватися від умов, у яких опинилася — згадувала численні подорожі і побачені колись краєвиди. Зізнається: зламати росіянам її не вдалося."Вони (росіяни) намагалися знайти, намацати слабкі точки. Мені було байдуже. Мої побратими загинули і в мене не було до них привʼязки. Наставляли пістолет, я казала: "Вбивай". Вони робили перевірки. Я їх пройшла, — згадує захисниця. — В полоні навчилася приймати себе смердючою, брудною, бо інакше сама собі знизиш самооцінку".У російському полоні лучанка пробула 8 місяців і 11 днів. В Україну її повернули 4 лютого 2023 року.Алла Сенченко називає себе бунтаркою, з дитинства не любить несправедливість. Додає: після полону важко адаптовувалася до цивільного життя."Я контактна людина. Але в певний момент зрозуміла, що мені комфортно наодинці. Це про вразливості. Не хочу, щоб мені робили боляче. Живу сама з собакою. Ми з ним подібні — я маю свою територію, він має свою. І ми не чіпаємо одне одного", — каже жінка.Після звільнення з полону бійчиня вступила в університет на психолога і зайнялася спортом. До війни жінка захоплювалася серфінгом та іншими видами спорту. Каже: тепер хоче випробувати свої сили на міжнародних змаганнях ветеранів."Для мене Ігри нескорених — це шанс зробити щось значуще для себе й для когось. Побути в цій атмосфері, з цими видами спорту — це зробити стрибок над собою, над своїми болями і втратами", — ділиться Алла Сенченко.Окрім Алли Сенченко у збійній, яка нині представляє Україну на Іграх нескорених-2025 — ще двоє волинян:

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