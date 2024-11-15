Трамп бачить у звільненні росією американського вчителя шанс на закінчення війни в Україні

Трамп бачить у звільненні росією американського вчителя шанс на закінчення війни в Україні
У вівторок, 11 лютого, Росія звільнила з в'язниці вчителя-американця Марка Фогеля, який нині вирушає до США. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сподівання, що звільнення Москвою американця ознаменує "початок відносин", які покладуть кінець війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde і Politico.

"Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війні", - сказав Трамп журналістам у Білому домі через кілька годин після оголошення про звільнення Фогеля.

Що відомо про звільнення і хто такий Фогель

У вівторок адміністрація Трампа оголосила про досягнення угоди з Росією щодо звільнення давнього американського в'язня Марка Фогеля, який наразі повертається до Сполучених Штатів.

У своїй заяві радник із нацбезпеки США Майк Волц заявив, що спеціальний посланник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф та інші радники "домовилися про обмін, який слугував проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямі, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні".

Відомо, що 63-річний Марк Фогель мав повернутися до США у вівторок увечері разом зі Стівом Віткоффом. Він був учителем в американській школі в Москві, і 2021 року його затримали в російському аеропорту за звинуваченням у зберіганні невеликої кількості марихуани, яку прописали йому в США в медичних цілях. Опісля, 2022 року, його засудили до 14 років позбавлення волі.

У ЗМІ додають, що поки незрозуміло, кого або що США віддали в обмін на Фогеля.

Прогрес щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що за останній тиждень Сполучені Штати домоглися "величезного прогресу" в переговорах з Москвою і Києвом. За його словами, мирна угода може бути укладена.

"Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Трамп, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп бачить у звільненні росією американського вчителя шанс на закінчення війни в Україні
Сьогодні, 10:38
Волинянин Сергій Гордієвич здобув золоту медаль на Іграх нескорених
Сьогодні, 10:15
Зробити стрибок над болями і втратами: експолонена з Луцька Алла Сенченко про участь в Іграх нескорених
Сьогодні, 10:02
Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу
Сьогодні, 09:44
Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою: є загиблий і поранені
Сьогодні, 09:24
Схожі новини
«Росія й Україна мають зупинитися»: Трамп знову пообіцяв припинити війну «Росія й Україна мають зупинитися»: Трамп знову пообіцяв припинити війну
15 листопад, 2024, 12:58
Радники Трампа пропонують новий план завершення війни в Україні: зі зброєю від США, але без НАТО — WSJ Радники Трампа пропонують новий план завершення війни в Україні: зі зброєю від США, але без НАТО — WSJ
07 листопад, 2024, 10:06
Трамп хотів би уникнути вирішення питання про допомогу Україні Трамп хотів би уникнути вирішення питання про допомогу Україні
19 березень, 2024, 09:30
Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу
Сьогодні, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трамп бачить у звільненні росією американського вчителя шанс на закінчення війни в Україні
Сьогодні, 10:38
 0
Волинянин Сергій Гордієвич здобув золоту медаль на Іграх нескорених
Сьогодні, 10:15
 0
Зробити стрибок над болями і втратами: експолонена з Луцька Алла Сенченко про участь в Іграх нескорених
Сьогодні, 10:02
 0
Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу
Сьогодні, 09:44
 0
Росіяни атакували Київ та передмістя балістикою: є загиблий і поранені
Сьогодні, 09:24
 0
Медіа
відео
1/8