Трамп бачить у звільненні росією американського вчителя шанс на закінчення війни в Україні

Марка Фогеля, який нині вирушає до США. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив сподівання, що звільнення Москвою американця ознаменує "початок відносин", які покладуть кінець війні в Україні.



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"Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війні", - сказав Трамп журналістам у Білому домі через кілька годин після оголошення про звільнення Фогеля.



Що відомо про звільнення і хто такий Фогель



У вівторок адміністрація Трампа оголосила про досягнення угоди з Росією щодо звільнення давнього американського в'язня Марка Фогеля, який наразі повертається до Сполучених Штатів.



У своїй заяві радник із нацбезпеки США Майк Волц заявив, що спеціальний посланник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф та інші радники "домовилися про обмін, який слугував проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямі, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні".



Відомо, що 63-річний Марк Фогель мав повернутися до США у вівторок увечері разом зі Стівом Віткоффом. Він був учителем в американській школі в Москві, і 2021 року його затримали в російському аеропорту за звинуваченням у зберіганні невеликої кількості марихуани, яку прописали йому в США в медичних цілях. Опісля, 2022 року, його засудили до 14 років позбавлення волі.



У ЗМІ додають, що поки незрозуміло, кого або що США віддали в обмін на Фогеля.



Прогрес щодо закінчення війни в Україні



Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що за останній тиждень Сполучені Штати домоглися "величезного прогресу" в переговорах з Москвою і Києвом. За його словами, мирна угода може бути укладена.



"Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 11 лютого, Росія звільнила з в'язниці вчителя-американця, який нині вирушає до США. Президент Сполучених Штатіввисловив сподівання, що звільнення Москвою американця ознаменує "початок відносин", які покладуть кінець війні в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde і Politico."Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війні", - сказав Трамп журналістам у Білому домі через кілька годин після оголошення про звільнення Фогеля.У вівторок адміністрація Трампа оголосила про досягнення угоди з Росією щодо звільнення давнього американського в'язня Марка Фогеля, який наразі повертається до Сполучених Штатів.У своїй заяві радник із нацбезпеки СШАзаявив, що спеціальний посланник Трампа з Близького Сходута інші радники "домовилися про обмін, який слугував проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямі, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні".Відомо, що 63-річний Марк Фогель мав повернутися до США у вівторок увечері разом зі Стівом Віткоффом. Він був учителем в американській школі в Москві, і 2021 року його затримали в російському аеропорту за звинуваченням у зберіганні невеликої кількості марихуани, яку прописали йому в США в медичних цілях. Опісля, 2022 року, його засудили до 14 років позбавлення волі.У ЗМІ додають, що поки незрозуміло, кого або що США віддали в обмін на Фогеля.Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що за останній тиждень Сполучені Штати домоглися "величезного прогресу" в переговорах з Москвою і Києвом. За його словами, мирна угода може бути укладена."Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

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