На Волині під час пожежі загинув чоловік





Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.



11 лютого о 21:11 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному будинку в селі Качин Сошичненської громади Камінь-Каширського району.



На місце події виїхали рятувальники 8-ї державно пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський, а також команди місцевої пожежної охорони сіл Качин і Сошично.



Гасіння проводилося за допомогою водяних стволів, працювала ланка газодимозахисної служби.



Локалізувати займання вдалося о 22:07, а ліквідація завершилася о 23:45.



На місці події виявлено тіло чоловіка, 1968 року народження.



Ймовірною причиною пожежі стала несправність пічного опалення

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині на місці пожежі виявлено загиблу людину.Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.11 лютого о 21:11 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному будинку в селі Качин Сошичненської громади Камінь-Каширського району.На місце події виїхали рятувальники 8-ї державно пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський, а також команди місцевої пожежної охорони сіл Качин і Сошично.Гасіння проводилося за допомогою водяних стволів, працювала ланка газодимозахисної служби.Локалізувати займання вдалося о 22:07, а ліквідація завершилася о 23:45.На місці події виявлено тіло чоловіка, 1968 року народження.Ймовірною причиною пожежі стала несправність пічного опалення

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