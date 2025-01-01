На Волині під час пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 11:42
На Волині на місці пожежі виявлено загиблу людину.
Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.
11 лютого о 21:11 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному будинку в селі Качин Сошичненської громади Камінь-Каширського району.
На місце події виїхали рятувальники 8-ї державно пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський, а також команди місцевої пожежної охорони сіл Качин і Сошично.
Гасіння проводилося за допомогою водяних стволів, працювала ланка газодимозахисної служби.
Локалізувати займання вдалося о 22:07, а ліквідація завершилася о 23:45.
На місці події виявлено тіло чоловіка, 1968 року народження.
Ймовірною причиною пожежі стала несправність пічного опалення
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Про це повідомили упресслужбі ДСНС Волині.
11 лютого о 21:11 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному будинку в селі Качин Сошичненської громади Камінь-Каширського району.
На місце події виїхали рятувальники 8-ї державно пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський, а також команди місцевої пожежної охорони сіл Качин і Сошично.
Гасіння проводилося за допомогою водяних стволів, працювала ланка газодимозахисної служби.
Локалізувати займання вдалося о 22:07, а ліквідація завершилася о 23:45.
На місці події виявлено тіло чоловіка, 1968 року народження.
Ймовірною причиною пожежі стала несправність пічного опалення
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