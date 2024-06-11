Двоє волинян незаконно зрізали 100 дерев: їм загрожує до трьох років позбавлення волі

На Любешівщині правоохоронці встановили двох волинян, причетних до незаконної порубки лісу.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За вчинене їм загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі.Учора, 11 лютого, лісівники виявили незаконну порубку дерев у лісовому масиві поблизу села Витуле на Любешівщині. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції.З’ясувалось, що зловмисники незаконно зрізали понад 100 дерев породи вільха.Проведеними заходами встановлено, що незаконну порубку лісу скоїли 41-річний та 51-річний жителі Любешівської громади. Сума завданих збитків встановлюється.Поліцейські вилучили деревину, дві бензопили та кінну підводу.За фактом незаконної порубки лісу відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України.