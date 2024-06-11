Двоє волинян незаконно зрізали 100 дерев: їм загрожує до трьох років позбавлення волі

Двоє волинян незаконно зрізали 100 дерев: їм загрожує до трьох років позбавлення волі
На Любешівщині правоохоронці встановили двох волинян, причетних до незаконної порубки лісу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За вчинене їм загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

Учора, 11 лютого, лісівники виявили незаконну порубку дерев у лісовому масиві поблизу села Витуле на Любешівщині. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції.

З’ясувалось, що зловмисники незаконно зрізали понад 100 дерев породи вільха.

Проведеними заходами встановлено, що незаконну порубку лісу скоїли 41-річний та 51-річний жителі Любешівської громади. Сума завданих збитків встановлюється.

Поліцейські вилучили деревину, дві бензопили та кінну підводу.

За фактом незаконної порубки лісу відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України.


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Теги: волиняни, дерева, поліція
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