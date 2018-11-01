Волинянин Сергій Гордієвич здобув золоту медаль на Іграх нескорених

Волинянин Сергій Гордієвич здобув золоту медаль на Іграх нескорених
Волинянин Сергій Гордієвич – золотий призер Ігор нескорених!

Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

"Ветеран російсько-української війни, Сергій Гордієвич з Нововолинська, виборов золоту медаль у змаганнях з гірськолижного спорту (sit ski) на Invictus Games Vancouver Whistler 2025.

Його сила духу та перемога – це гордість для всієї України. Вітаємо!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у збійній, яка нині представляє Україну на Іграх нескорених-2025, — троє волинян: Алла Сенченко, Костянтин Копелюк і Сергій Гордієвич.
Волинянин Сергій Гордієвич здобув золоту медаль на Іграх нескорених
Волинянин Сергій Гордієвич здобув золоту медаль на Іграх нескорених
Волинянин Сергій Гордієвич здобув золоту медаль на Іграх нескорених

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Теги: волинянин, Ігри нескорених
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