Зеленський заявив, що під час замаху на нього загинули люди в Офісі президента
Сьогодні, 12:26
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що його прагнули вбити. А під час одного із замахів на нього загинули люди всередині Офісу президента.
Про це він сказав під час інтерв’ю для Guardian, пише Громадське.
Президент розповідав про події на початку повномасштабного російського вторгнення, коли росія пропонувала «мирну» угоду, яка, за його словами, вимагала зради українських національних інтересів.
Крім того, у цей час до нього «відправляли посильних», зокрема від депутатського корпусу, які «приходили й казали, що “завтра нас окупують, треба бігти”». Також йому телефонували лідери різних країн і просили виїхати.
«Був тиск із різних боків. Були люди, які хотіли <мене> вбити, були постріли. Загинули деякі люди тут, всередині нашого Офісу. Були інші люди наші, які захищали… Була висадка десанту», — заявив Зеленський.
Він також запевнив, що «ніколи не давав добро ні на які ультиматуми» від росії, але російському лідерові, за словами українського президента, подобається постійно нагадувати, що рф готова до переговорів на основі «Стамбульських домовленостей».
Замахи на українське керівництво
Ще у травні 2022 року глава держави заявляв про 10 замахів на його життя. Пізніше, у березні 2024 року, Зеленський вже казав про понад 10 замахів: «Кажуть, більш як десять. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка, тому я, чесно кажучи, не рахую цієї кількості».
У ГУР також повідомляли про понад 10 замахів на начальника розвідки Кирила Буданова, під час яких загинули офіцери розвідки.
Reuters цьогоріч у липні поспілкувався з неназваним високопоставленим європейським чиновником, який вів переговори із Зеленським. Той сказав, що в українського президента нібито зростає параноя щодо ймовірних замахів на нього та спроб росії дестабілізувати українське керівництво.
А в травні СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили, що затримали групу російських агентів, до якої входили працівники Управління державної охорони, які готували замах на Зеленського, керівника ГУР Кирила Буданова, голову СБУ Василя Малюка та інших українських посадовців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він сказав під час інтерв’ю для Guardian, пише Громадське.
Президент розповідав про події на початку повномасштабного російського вторгнення, коли росія пропонувала «мирну» угоду, яка, за його словами, вимагала зради українських національних інтересів.
Крім того, у цей час до нього «відправляли посильних», зокрема від депутатського корпусу, які «приходили й казали, що “завтра нас окупують, треба бігти”». Також йому телефонували лідери різних країн і просили виїхати.
«Був тиск із різних боків. Були люди, які хотіли <мене> вбити, були постріли. Загинули деякі люди тут, всередині нашого Офісу. Були інші люди наші, які захищали… Була висадка десанту», — заявив Зеленський.
Він також запевнив, що «ніколи не давав добро ні на які ультиматуми» від росії, але російському лідерові, за словами українського президента, подобається постійно нагадувати, що рф готова до переговорів на основі «Стамбульських домовленостей».
Замахи на українське керівництво
Ще у травні 2022 року глава держави заявляв про 10 замахів на його життя. Пізніше, у березні 2024 року, Зеленський вже казав про понад 10 замахів: «Кажуть, більш як десять. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка, тому я, чесно кажучи, не рахую цієї кількості».
У ГУР також повідомляли про понад 10 замахів на начальника розвідки Кирила Буданова, під час яких загинули офіцери розвідки.
Reuters цьогоріч у липні поспілкувався з неназваним високопоставленим європейським чиновником, який вів переговори із Зеленським. Той сказав, що в українського президента нібито зростає параноя щодо ймовірних замахів на нього та спроб росії дестабілізувати українське керівництво.
А в травні СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили, що затримали групу російських агентів, до якої входили працівники Управління державної охорони, які готували замах на Зеленського, керівника ГУР Кирила Буданова, голову СБУ Василя Малюка та інших українських посадовців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Я мушу йти, витягати хлопців. А завтра на ранок зателефоную», - спогади дружини про загиблого 22-річного Героя Вадима Прокопчука
Сьогодні, 13:02
Зеленський заявив, що під час замаху на нього загинули люди в Офісі президента
Сьогодні, 12:26
На Волині під час пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 11:42