Зеленський заявив, що під час замаху на нього загинули люди в Офісі президента

Зеленський заявив, що під час замаху на нього загинули люди в Офісі президента
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що його прагнули вбити. А під час одного із замахів на нього загинули люди всередині Офісу президента.

Про це він сказав під час інтерв’ю для Guardian, пише Громадське.

Президент розповідав про події на початку повномасштабного російського вторгнення, коли росія пропонувала «мирну» угоду, яка, за його словами, вимагала зради українських національних інтересів.

Крім того, у цей час до нього «відправляли посильних», зокрема від депутатського корпусу, які «приходили й казали, що “завтра нас окупують, треба бігти”». Також йому телефонували лідери різних країн і просили виїхати.

«Був тиск із різних боків. Були люди, які хотіли <мене> вбити, були постріли. Загинули деякі люди тут, всередині нашого Офісу. Були інші люди наші, які захищали… Була висадка десанту», — заявив Зеленський.

Він також запевнив, що «ніколи не давав добро ні на які ультиматуми» від росії, але російському лідерові, за словами українського президента, подобається постійно нагадувати, що рф готова до переговорів на основі «Стамбульських домовленостей».

Замахи на українське керівництво

Ще у травні 2022 року глава держави заявляв про 10 замахів на його життя. Пізніше, у березні 2024 року, Зеленський вже казав про понад 10 замахів: «Кажуть, більш як десять. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка, тому я, чесно кажучи, не рахую цієї кількості».

У ГУР також повідомляли про понад 10 замахів на начальника розвідки Кирила Буданова, під час яких загинули офіцери розвідки.

Reuters цьогоріч у липні поспілкувався з неназваним високопоставленим європейським чиновником, який вів переговори із Зеленським. Той сказав, що в українського президента нібито зростає параноя щодо ймовірних замахів на нього та спроб росії дестабілізувати українське керівництво.

А в травні СБУ та Офіс генерального прокурора повідомили, що затримали групу російських агентів, до якої входили працівники Управління державної охорони, які готували замах на Зеленського, керівника ГУР Кирила Буданова, голову СБУ Василя Малюка та інших українських посадовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, замах
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Я мушу йти, витягати хлопців. А завтра на ранок зателефоную», - спогади дружини про загиблого 22-річного Героя Вадима Прокопчука
Сьогодні, 13:02
СБУ викрили «щура» ФСБ у своїх лавах - керівника Штабу Антитерористичного центру
Сьогодні, 12:46
Зеленський заявив, що під час замаху на нього загинули люди в Офісі президента
Сьогодні, 12:26
ВР продовжила до 5 червня строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних
Сьогодні, 12:05
На Волині під час пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 11:42
Схожі новини
Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони
10 травень, 2024, 03:41
СБУ затримала агентів ФСБ, які готували замах на Зеленського, Буданова та Малюка СБУ затримала агентів ФСБ, які готували замах на Зеленського, Буданова та Малюка
07 травень, 2024, 14:18
Зеленський пережив три замахи за тиждень, – ЗМІ Зеленський пережив три замахи за тиждень, – ЗМІ
04 березень, 2022, 09:45
Зеленський відреагував на чутки про розмову Трампа з Путіним Зеленський відреагував на чутки про розмову Трампа з Путіним
10 лютий, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині рятувальники допомогли собаці, який опинився у крижаній водоймі
Сьогодні, 14:04
 0
Росія планує підготувати у Білорусі ще близько 150 тисяч військових, - Зеленський
Сьогодні, 13:47
 0
«Я мушу йти, витягати хлопців. А завтра на ранок зателефоную», - спогади дружини про загиблого 22-річного Героя Вадима Прокопчука
Сьогодні, 13:02
 0
СБУ викрили «щура» ФСБ у своїх лавах - керівника Штабу Антитерористичного центру
Сьогодні, 12:46
 0
Зеленський заявив, що під час замаху на нього загинули люди в Офісі президента
Сьогодні, 12:26
 0
Медіа
відео
1/8