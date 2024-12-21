«Ми готові до зустрічей із представниками США», – Зеленський

«Ми готові до зустрічей із представниками США», – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна найближчим часом матиме зустрічі з партнерами, зокрема, щодо спроможностей ППО.

Про це йшлося у зверненні Володимира Зеленського, - пише "Українська поавда".

"Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів, і найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях. І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями", - сказав Володимир Олександрович.

Глава держави також додав, що цього і наступного тижня будуть перемовини з партнерами щодо спроможностей української ППО.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що відправив міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир Зеленський, війна, США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Ми готові до зустрічей із представниками США», – Зеленський
11 лютий, 23:19
У Луцькій громаді через ГРВІ на карантин відправили 30 класів
11 лютий, 22:38
Воїни волинської бригади за 2 тижні знищили майже 300 окупантів і 699 взяли в полон
11 лютий, 21:57
У Луцьку медики врятували життя чоловіку, який лежав непритомний на вулиці
11 лютий, 21:16
Схожі новини
Трамп планує зустрітися із Зеленським на наступному тижні Трамп планує зустрітися із Зеленським на наступному тижні
07 лютий, 23:19
«Закінчимо всі війни»: основні тези промови Трампа після інавгурації «Закінчимо всі війни»: основні тези промови Трампа після інавгурації
21 січень, 03:41
Трамп пообіцяв, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, Трамп пообіцяв, що США продовжуватимуть підтримувати Україну,
21 грудень, 2024, 03:41
Україна уклала з США меморандум про допомогу енергосистемі на $825 млн Україна уклала з США меморандум про допомогу енергосистемі на $825 млн
04 грудень, 2024, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Ми готові до зустрічей із представниками США», – Зеленський
11 лютий, 23:19
 0
У Луцькій громаді через ГРВІ на карантин відправили 30 класів
11 лютий, 22:38
 0
Воїни волинської бригади за 2 тижні знищили майже 300 окупантів і 699 взяли в полон
11 лютий, 21:57
 0
У Луцьку медики врятували життя чоловіку, який лежав непритомний на вулиці
11 лютий, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8