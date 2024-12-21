«Ми готові до зустрічей із представниками США», – Зеленський
11 лютий, 23:19
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна найближчим часом матиме зустрічі з партнерами, зокрема, щодо спроможностей ППО.
Про це йшлося у зверненні Володимира Зеленського, - пише "Українська поавда".
"Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів, і найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях. І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями", - сказав Володимир Олександрович.
Глава держави також додав, що цього і наступного тижня будуть перемовини з партнерами щодо спроможностей української ППО.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що відправив міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським.
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Про це йшлося у зверненні Володимира Зеленського, - пише "Українська поавда".
"Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів, і найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях. І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями", - сказав Володимир Олександрович.
Глава держави також додав, що цього і наступного тижня будуть перемовини з партнерами щодо спроможностей української ППО.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що відправив міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським.
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